Умер народный поэт Карачаево-Черкесии Назир Хубиев

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики, член Союза писателей СССР Назир Хубиев умер в четверг на 86-м году жизни, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Ушел из жизни народный поэт Карачаево-Черкесии, член Союза писателей СССР и РФ Назир Ахияевич Хубиев, чье творчество - духовное достояние и наследие республики. Незаурядная поэзия Назира Хубиева всегда поражала искренностью и силой слов, которые шли из самого сердца. Сердца доброго, честного человека, начинающего свой творческий путь после трудных военных лет и депортации", - написал Темрезов.

Темрезов выразил соболезнования родным и близким поэта. По словам главы региона, Хубиев оставил яркий след в истории карачаево-балкарской культуры, в литературе народов Северного Кавказа. "Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Назира Ахияевича. Это невосполнимая утрата для всех жителей Карачаево-Черкесии", - отметил руководитель региона.

Назир Хубиев родился 30 июня 1934 в ауле Верхняя Теберда. Окончил сельскую школу в Киргизии, учился на факультете филологии в Карачаево-Черкесском госуниверститете, в Литературном институте им. А. М. Горького. Первые стихи были опубликованы в период депортации карачаевского народа в одной из киргизских газет.

Работал корреспондентом газеты "Къарачай", был редактором районного радио. Хубиев является автором более 15 книг, он писал стихи на карачаевском и русском языках, переводил произведения известных поэтов на родной язык. На стихи Хубиева написано множество карачаевских песен.