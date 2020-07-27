Участники форума "Таврида" обсудят влияние пандемии на визуальные искусства

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Участники третьей смены форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", которая начинается в понедельник, обсудят, как мир визуальных искусств изменился за время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, сообщили в пресс-службе форума.

"Совместно с лидерами индустрии участники обсудят визуальную культуру в контексте современного арт-дискурса и то, как изменился мир искусства в нынешних условиях. Эксперты поделятся с участниками форума профессиональными советами: что должен уметь художник в период конкуренции классических и прогрессивных методов создания искусства, стоит ли бояться коммерции в этом направлении и в чем состоит задача арт-критика? Помимо этого, руководители мастерских подскажут, как правильно составлять портфолио и общаться с арт-институциями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что антишкола (особый формат смен "Тавриды") новой визуальной культуры пройдет с 27 июля по 2 августа в бухте Капсель под Судаком. На ней соберутся 150 художников, скульпторов, перформеров, арт-критиков и кураторов в возрасте от 18 до 35 лет из 85 регионов России. Партнеры антишколы - Школа имени Родченко, "Свободные мастерские" ММОМА, ЦСИ "Винзавод", галерея "Триумф", Галерея Омельченко, лаборатория "Культура будущего", "МосАртШкола" и другие лидеры индустрии визуальной культуры. На протяжении пяти дней участников ждут мастер-классы, портфолио-ревью, artist talks и нетворкинг с экспертами.

"Лаборатория журналистики "Винзавода" во главе с Ириной Саминской проведет интенсив по художественной критике и практике современной журналистики. Ее команда расскажет о работе критика в интернет-пространстве и выберет участников для второго зина "Поколение "Т". Дмитрий Ханкин и команда галереи "Триумф" расскажут о художнике-бренде, взаимодействии с локальными сообществами и обсудят искусство в философском контексте. Представители фестиваля Stenograffia вместе с участниками форума обсудят кооперацию искусства и городского пространства, продвижение проектов", - отметили в пресс-службе.

О форуме

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия: форум открылся только 10 июля и продлится до 10 октября.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.