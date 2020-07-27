Гергиев и артисты Мариинского театра приедут с первыми после пандемии гастролями в Москву

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Солисты, оркестр и хор Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев 9 августа впервые выступят в Москве после карантина, связанного с распространением коронавируса. Они представят оперу "Сельская честь" Пьетро Масканьи на сцене Концертного зала им. Чайковского, сообщила в понедельник пресс-служба Московской филармонии.

"Девятого августаа в исполнении солистов, оркестра и хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучит опера "Сельская честь" Пьетро Масканьи <…> Гастроли коллектива в Зале Чайковского станут первым крупным оперным событием в Москве, - сообщили в филармонии. - Главные партии исполнят звезды Мариинского театра Екатерина Семенчук, Нажмиддин Мавлянов и Роман Бурденко".

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл двери для зрителей. Первые концерты состоялись 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который продолжается и в июле. Кроме того, в понедельник коллектив театра отправился на первые за пять месяцев зарубежные гастроли в Италию, где примет участие в двух фестивалях: в Равенне и в Равелло.

Московская филармония возобновит мероприятия с публикой 7 августа. Первый концерт дадут пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. На сцену Зала Чайковского в августе также выйдут пианисты Дмитрий Маслеев, Филипп Копачевский, Андрей Гугнин, Александр Гиндин и Борис Березовский, ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, кларнетист Валентин Урюпин, виолончелисты Александр Рамм и Александр Князев, Квартет имени Давида Ойстраха, тенор Богдан Волков, скрипач Павел Милюков и другие известные музыканты.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля объявил, что театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогут вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.