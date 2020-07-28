Кукольный театр Удмуртии в 2020 году обновит малый зал и представит четыре премьеры

ИЖЕВСК, 28 июля. /ТАСС/. Один из старейших театров Удмуртии Кукольный театр республики благодаря проекту "Культура малой Родины" поставит четыре премьерных спектакля к новому сезону и обновит малый зал, в котором станет возможным показывать постановки, сообщил во вторник ТАСС министр культуры республики Владимир Соловьев.

"Театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн рублей, из них 3,4 млн рублей на постановочные расходы и 4,8 млн рублей на световое, звуковое и видеооборудование малого зала, а также техническое переоснащение цехов", - сказал Соловьев.

Средства были выделены театру по федеральному проекту "Единой России" "Культура малой Родины", который направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Как рассказал ТАСС директор театра Игорь Мальцев, основной задачей сейчас является обновить техническое состояние малого зала, который должен стать камерной площадкой.

"Как такового его не было, это был репетиционный зал, но сейчас 50 зрителей с большим комфортном смогут там разместиться. Это будет камерная площадка с самым современным звуковым и световым оборудованием. У нас есть несколько спектаклей в репертуаре, которые хорошо бы играть на малой сцене. Когда их ставят на большой - приходится либо для 30 зрителей выстраивать специальный небольшой амфитеатр, либо мы только половину зала усаживали. Сейчас появляется возможность в малом зале все это показать", - сказал Мальцев.

Премьеры театра

Он также уточнил, что благодаря полученным средствам учреждение подготовит для зрителей сразу четыре премьеры: для самых юных зрителей - спектакль по Владимиру Сутееву "Кто сказал мяу", для зрителей более старшего возраста - спектакль "Тиль" по Григорию Горину, для взрослых - спектакль по Даниилу Хармсу "Судьба жены профессора" и спектакль по Михаилу Салтыкову-Щедрину "Чижиково горе".

"Много юмора, театр абсурда в лучшем своем проявлении, потому что мы позвали делать спектакль по Хармсу Светлану Дорожко, это режиссер-"золотомасочник", она приехала к нам из Санкт-Петербурга, художники хорошие работают над спектаклем. Четыре премьеры в этом году выпустим. Из них только "Тиль" на большую сцену, на малую сцену остальные", - добавил собеседник.

Также сотрудники учреждения планируют запустить онлайн-спектакль, который можно будет показывать в интернете. "Мы закупаем также видеооборудование и уже на следующий год планируем поставить онлайн-спектакль, даже режиссер будет репетировать его, глядя в экран монитора, спектакль будем играть только онлайн", - уточнил Мальцев, по словам которого в театре обновят бутафорский, столярный и конструкторские цеха.

Первый спектакль в кукольном театре был поставлен 24 апреля 1935 года. Сейчас в репертуаре театра более 30 спектаклей, среди которых "Карлик Нос", "У ковчега в восемь", "Ноктюрн для влюбленных", "Звездный мальчик" и другие. Большинство артистов труппы театра являются учениками выпускников Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств).