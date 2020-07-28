HBO планирует снять телесериал о создании вакцины от нового коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил интернет-портал Deadline.

По его данным, сценарий сериала будет написан по книге под рабочим названием The First Shot (можно перевести как "Первый удар" или "Первый укол"), которую пишет американский журналист Брендан Боррелл. Автор планирует рассказать о том, какую цену в прямом и переносном смыслах платят ученые, фармацевтические компании, политики и простые люди за разработку вакцины от коронавируса. Реализацией телепроекта, по сведениям Deadline, займется продюсер, сценарист и режиссер Адам Маккей.

В 2016 году фильм "Игра на понижение" (The Big Short, 2015), над которым Маккей работал в качестве режиссера и одного из сценаристов, был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Сам Маккей был тогда номинирован на премию Американской академии киноискусств в категории "Лучший режиссер", а в 2019 претендовал на нее еще раз - за работу над фильмом "Власть" (Vice, 2018).