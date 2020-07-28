"Москино" покажет в августе ретроспективу фильмов Тарковского и Данелии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" в августе представит ретроспективу фильмов Андрея Тарковского и Георгия Данелии. Об этом сообщила во вторник генеральный директор Москино Светлана Максимченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной возобновлению с 1 августа 2020 года работы столичных кинотеатров в условиях особой эпидемиологической обстановки.

"Помимо новинок, мы планируем ретроспективы. У нас обширная ретроспектива Андрея Тарковского в нескольких кинотеатрах с 1 августа, ретроспектива Георгия Данелии в конце августа. Все это показы с пленки", - уточнила глава киносети.

Также в афише будут киноновинки и хиты: "Паразиты", "Джентельмены" и другие. Кроме того, в "Москино" пройдет ряд фестивалей: Beat Film Festival, Moscow Shorts, Московский международный фестиваль экспериментального кино.

По словам Максимченко, сеть возобновит работу 13 постоянных кинотеатров и откроет летнюю площадку в парке искусств "Музеон". При продаже билетов будет действовать "умная" система, которая будет оставлять пустыми места рядом с выкупленным блоком. Таким образом зрители, пришедшие вместе, в первую очередь семьи, смогут сидеть вместе.

Андрей Тарковский (1932-1986) - режиссер таких картин, как "Солярис", "Сталкер", "Иваново детство". Георгий Данелия (1930-2019) поставил фильмы "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Кин-дза-дза" и другие.