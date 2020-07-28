Большой театр потерял из-за непроданных билетов 850 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Финансовые потери Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России из-за непроданных во время эпидемии нового коронавируса билетов составили 850 млн рублей. Об этом сообщил во вторник генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Я хочу, чтобы все понимали: со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 миллионов рублей. И это не считая убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе, а если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей", - сказал он в интервью "Российской газете".

Как подчеркнул Урин, все финансирование деятельности театра со стороны государства сохранено в полном объеме. Театр также продолжают поддерживать спонсоры. "Поэтому мы стараемся удержать зарплату людей и не планируем "экстренных" увольнений", - добавил он.

Театры Москвы перестали показывать спектакли с 16 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Возможность вернуться к репетициям они получили с 9 июня. По решению мэра Москвы театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогут вернуться к работе с 1 августа при условии заполняемости зала не более чем на 50%.