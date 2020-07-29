Выставка финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" откроется 1 августа в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новая выставка "Многонациональная Россия", созданная на основе снимков финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна", 1 августа откроется в историческом парке "Россия - Моя история". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе учреждения.

"1 августа 2020 года в Историческом парке "Россия - Моя История" откроется фотовыставка "Многонациональная Россия", созданная на основе снимков финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Пейзажи, архитектура, дикие животные, жизнь и быт коренных народов нашей страны - всего в экспозиции будет представлено 44 фотоснимка. Выставка будет открыта до 30 августа", - говорится в сообщении.

Экспозиция тематически поделена на три раздела: "Природа", "Люди" и "Экосистема". В первом представлена пейзажная фотография: красота извергающегося камчатского вулкана, бирюзовые воды Дона, древние ингушские башни, утренние туманы над лесами Владимирской области.

"Второй раздел - "Люди" - это портреты и сюжеты из повседневной жизни коренных народов России: рыбак с острова Чечень, карельская ткачиха, ненецкие дети, старейшины Карачаево-Черкесии. Раздел "Экосистема" посвящен самым волнующим проблемам сохранения природы нашей страны: размещенные здесь фотографии показывают, какой урон способен нанести человек ее обитателям", - говорится в сообщении.