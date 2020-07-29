Проект кубанского режиссера в жанре документальной анимации получил грант 500 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Сценарист и режиссер Елена Кабанова из Анапы стала победителем конкурса среди кинематографов юга России, итоги которого подвели в Геленджике, за картину в жанре документальной анимации она получила грант в размере 500 тыс. рублей на развитие студии, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

"В Геленджике подвели итоги Черноморского питчинга дебютантов-2020. Победителем конкурса стал фильм "Арбузная косточка" сценариста и режиссера Елены Кабановой из Анапы. Проект получил грант в размере 500 тысяч рублей и техническую поддержку Черноморской киностудии. "Арбузная косточка" - экспериментальный фильм, выполненный в жанре документальной анимации. Картина поднимает вопрос демографического кризиса в России в наши дни", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в конкурсе принимали участие 86 номинантов со всего юга России, по его условиям съемки картин должны были проходить на территории Краснодарского края и других регионов Южного федерального округа. Конкурс проводился при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

В начале июня депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон о поддержке кинематографии, предусматривающий частичные компенсации затрат кинопроизводителям до 20%, которые выбирают в качестве локаций для съемок фильмов территорию региона. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность Кубани, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что также данная мера призвана оказать положительное влияние на туристическую отрасль и имидж края в целом.