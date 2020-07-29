Участие иностранцев в Платоновском фестивале искусств в Воронеже обсудят после 15 августа

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Организаторы Международного Платоновского фестиваля искусств, который из-за пандемии коронавируса перенесли в Воронеже с июня на сентябрь, примут решение о показе иностранных спектаклей после 15 августа. Приезд зарубежных артистов зависит от ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам в среду пресс-служба фестиваля.

"Решение о том, войдет ли в афишу зарубежная программа, будет принято после 15 августа с учетом эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Международный Платоновский фестиваль искусств, который должен был пройти в Воронеже с 5 по 21 июня, из-за пандемии коронавируса перенесли на осень, он пройдет с 13 по 27 сентября. В нем были заявлены спектакли и концерты коллективов из 19 стран, но из-за закрытия границ многие мероприятия пришлось отменить, но организаторы не оставляют надежду показать такие, как "Одиссея" театра "Талия" из Гамбура, "Что, если бы они уехали в Москву?" бразильской компании V rtice de Teatro и другие. После введения в Воронежской области режима повышенной готовности, продажа билетов на фестиваль была приостановлена.

"С 30 июля возобновляются продажи билетов на осенний Платоновский фестиваль, в первую очередь билеты будут продаваться на спектакли и концерты российских театров и музыкантов. Выступления зарубежных коллективов и артистов в рамках фестиваля остаются под вопросом", - говорится в сообщении пресс-службы Платоновского фестиваля искусств.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 10 976. Из числа заразившихся 10 635 человек выздоровели, 80 умерли.

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в 2010 году, он посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже в июне в течение двух недель. Ежегодно его посещают порядка 100 тыс. человек, в нем планируется около 100 мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература". На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев и другие.