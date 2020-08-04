Во Франции фильм об истории Кремля посмотрели 2,5 млн зрителей

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Французский документальный фильм "Если бы кремлевские стены могли говорить" (Si les murs du Kremlin pouvaient parler, 2020), посвященный истории и архитектуре Московского Кремля, стал одной из премьер в летней программе телевидения Франции. Как сообщила ТАСС режиссер-постановщик Саския Вебер, почти двухчасовую картину, аудитория которой составила на минувшей неделе 2,5 млн французских телезрителей, вновь покажут во вторник вечером на национальном телеканале France 2.

Телефильм подготовили для нового телевизионного цикла о государственных резиденциях ведущих стран мира. "Нам предстояла непростая задача, ведь Кремль - единственная государственная резиденция в мире, история которой насчитывает не менее восьми столетий", - заметила создатель картины.

Подготовка к телевизионному циклу, инициатором и ведущим которого является специалист по европейскому культурному наследию, писатель и телеведущий Стефан Берн, началась осенью 2019 года. "Для меня самой это не было первым обращением к истории России. В прошлом в течение восьми лет я была аккредитована в качестве французского корреспондента в Москве", - рассказала Вебер, поставившая фильм по собственному сценарию.

Глазами специалистов

"При подготовке фильма мы изучили огромное количество материалов российских архивов кино и телевидения, фотохроники ТАСС. Я хотела бы также выразить искреннюю благодарность сотрудникам администрации президента России, всем московским коллегам за возможность увидеть интерьеры Кремля своими глазами", - отметила автор картины.

Как подчеркнула Вебер, работая над картиной, она могла опираться на свидетельства ведущих специалистов по европейской истории и искусству. "С такой задачей едва ли можно было бы справиться без поддержки, советов, содействия людей, которые хорошо знают все, что связано с Московским Кремлем", - заметила автор картины.

Вместе с главой Французской академии, автором тридцати монографий о России Элен Каррер д'Анкосс, профессором Сорбонны и куратором университетских программ Мари-Пьер Рей над созданием картины также работали ответственный секретарь российско-французского форума "Трианонский диалог", посол Александр Орлов и генерал Сергей Хлебников, находившийся в течение 16 лет (с января 2004 по март 2020 года) на посту коменданта Московского Кремля.

Работа в период пандемии

"Историк искусства Эмманюэль Дюкан рассказал в картине об удивительной архитектуре этого шедевра зодчества, по праву включенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Уверена, что телезрителям запомнится и рассказ Александра Орлова о продолжающихся поисках уникальной библиотеки царя Ивана Грозного, ставший финальным аккордом нашей картины", - отметила Саския Вебер.

Монтаж телефильма, напомнила его автор, проходил во время пандемии коронавируса. "Работая над телефильмом, нам необходимо было поэтому следовать всем правилам карантина. Монтаж картины мы вели на удалении друг от друга, в формате многочасовых видеоконференций. Мне хотелось бы, что наш фильм побудил французских зрителей еще не раз обратиться к удивительно богатой истории и неисчерпаемым художественным сокровищам Кремля", - сказала Саския Вебер.