Исполнительный директор "Русского Букера" рассказал о судьбе премии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Юридическое закрытие фонда "Русский Букер" и одноименной премии планируется начать в сентябре - этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев. Если до этого подходящий спонсор будет найден, возможно возобновление премии, сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор фонда Игорь Шайтанов.

О закрытии премии "Русский Букер" было объявлено в сентябре 2019 года, однако фонд оставил за собой право возобновить ее работу в случае заключения нового соглашения о спонсорской поддержке. В октябре того же года Шайтанов сообщал ТАСС, что фонд "Русский Букер" получил ряд предложений для возобновления премии, но не все они подходят фонду. К примеру, устроителям предлагали переезд из Москвы в другой город, где премию спонсировал бы регион. Также было предложение переформатировать устав и присуждать "Русский Букер" и за электронные книги.

"Если не будет нового карантина, то мы сразу же начинаем процесс закрытия фонда. Это, вероятно, продлится несколько недель или несколько месяцев", - сказал собеседник агентства и добавил, что начать процесс планируется в сентябре.

Он добавил, что поиски спонсора продолжались два с половиной года. Поступали предложения, однако по разным причинам они не имели результата. "Говорили о трудном финансовом положении, хотели привлечь еще каких-то партнеров, предлагали нам не спонсорство, а фандрайзинг, что для "Букера" не подходит, или предлагали поменять совершенно формат - вручать ее за электронные книги, перейти в формат массовой литературы. Не получилось", - пояснил исполнительный директор фонда.

По его словам, шанс на возобновление премии все-таки остается. "Какой-то процент есть. Я уже отошел от этого, но есть более молодые и активные коллеги, которые тоже очень сожалеют о закрытии и делают попытки выйти на какие-то фонды, и сейчас ведутся переговоры с одним фондом, что они готовы нас поддержать в поиске спонсора, у них больше возможностей, чем у нас. Если мне скажут, что всё-таки есть какой-то проблеск надежды, значит, сейчас или в сентябре ждем результата", - рассказал Шайтанов.

Но даже в этом случае, продолжил собеседник агентства, он будет постепенно отходить от дел. "Буду рад, если премия возникнет. Но ей, наверное, нужно новое дыхание, новые люди", - добавил Шайтанов.