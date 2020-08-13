На фестивале "Архстояние" покажут парфюмерную инсталляцию со звуками человеческой лени

ТАСС, 13 августа. Фестиваль лэнд-арта "Архстояние" отмечает в этом году 15-летие и будет посвящен лени. Среди объектов, которые увидят зрители в калужском арт-парке "Никола-Ленивец" 4-6 сентября, "Красный лес" Игоря Шелковского и инсталляция Элины Куликовой с запахами и звуками лени, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В российской культуре лени всегда уделяли много внимания. Ее значение противоречиво: с одной стороны, она считалась злом, с другой - благом. Как гласит легенда, именно благодаря лени жители деревни Никола-Ленивец когда-то избавилась от завоевателей, отсюда и характерное название поселения. Сегодня арт-парк - по-прежнему место неторопливого созерцания и идеальной культурной изоляции. Именно поэтому фестиваль решили посвятить лени", - пояснили в пресс-службе.

Порассуждать о том, что такое лень, организаторы пригласили современных художников. Хедлайнером стал художник, скульптор, представитель русского авангарда начала ХХ века Игорь Шелковский. При поддержке Музея AZ он возведет "Красный лес" - масштабную конструкцию из деревянных брусьев, выкрашенных в ярко-красный цвет. "Они будут вразнобой выстроены вдоль 30-метрового моста, соединяющего старую и новую территории парка. По мосту можно будет одновременно прогуливаться и любоваться произведением искусства - самым большим проектом мастера вне музейных стен", - рассказали организаторы.

Появятся в парке и два других арт-объекта: "Дом художника" Алексея Луки - жилище на краю оврага, построенное из заборов, кровли, наличников и других находок из соседних деревень, и "Беседка" Ивана Горшкова - мифическая конструкция из сварного железа, населенная странными "персонажами".

Запах лени и красный занавес

Также участниками "Архстояния"-2020 станут авторы арт-резиденции 2019/2020. "Театральный режиссер и художница Элина Куликова специально для "Архстояния" создаст парфюмерную инсталляцию с запахами и даже звуками лени: храпом, чавканьем, бессмысленным свистом, скрипом дивана и другими", - рассказали в пресс-службе.

Степан Владовский и Мария Левченко установят красный занавес, как в советском ДК. "Проходя через него можно будет стать как зрителем, так и актером. А Николай Голиков и Владимир Ермаченков покажут перформанс "Симбионт", во время которого человек станет частью музыкального инструмента, подчиняющегося алгоритму", - добавили организаторы. Подробности музыкальной программы фестиваля объявят дополнительно.

"Архстояние", основанное художником и скульптором Николаем Полисским, проводится в Калужской области с 2006 года. За это время на территории парка "Никола-Ленивец" возведено более 100 арт-объектов, которые создали архитекторы из Франции, Нидерландов, Германии и России. Основная цель фестиваля - развитие современной архитектуры и искусства.