Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" впервые будет поставлена в Русдраме Абхазии

СУХУМ, 13 августа. /ТАСС/. Государственный русский театр драмы (Русдрам) Абхазии им. Фазиля Искандера впервые в декабре этого года покажет рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" на русском и абхазском языке в постановке российского режиссера Марии Тихоновой. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанная в 1970 году, поставлена на Бродвее спустя год после создания.

"Главная премьера этого года в театре Искандера - рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда", которая пройдет 10 и 11 декабря. Это грандиозный проект, беспрецедентный для культурной жизни Абхазии. У нас будет абсолютно живой звук, в нашем театре немало поющих актеров, а музыкальное сопровождение проекта обеспечат музыканты абхазской студии "Ама-рекордс", с которыми мы уже провели переговоры. Мюзикл будет ставить приглашенный из России режиссер Мария Тихонова, которая прекрасно в этом материале разбирается, хореограф Андрей Глущенко приедет из Москвы, как художник по свету Евгений Лисицин", - рассказал Хинтба.

По словам гендиректора театра, спектакль, в котором будет задействован весь актерский состав Русдрама, будет иметь две языковые версии - на русском и на абхазском языке. На абхазский язык рок-оперу перевел заслуженный артист Абхазии, режиссер русского театра Джамбул Жордания.

Новые творческие пути

В связи с карантином на фоне пандемии коронавируса Русдрам три месяца не мог показывать спектакли, и, по словам гендиректора, часть премьер пришлось перенести на следующий год, в том числе и спектакль "Герой нашего времени" в постановке эстонского режиссера Антона Киселюса, который из-за ограничений на пересечение российско-абхазской границы иностранцами не может приехать в Сухум. В то же время Хинтба отметил, что в условиях карантина и серьезных финансовых проблем Русдраму пришлось "искать новые творческие пути и идти по ним".

"За два месяца мы подготовили три телетеатральные версии спектаклей в HD-формате, которые были презентованы в российском онлайн-кинотеатре "Окко", где уже размещены спектакли Русдрама "Хаджи-Мурат", "Широколобый", "Электра", их смотрят тысячи людей по всему миру. Это первый продукт из Абхазии в столь престижном ресурсе", - сказал он.

Несмотря на все трудности, по словам Хинтбы, текущий 39-й театральный сезон, который начался в ноябре 2019 года и завершается в конце октября этого года, прошел достойно, выпущено пять новых спектаклей, сыграно 80 репертуарных спектаклей, а в конце сентября состоится премьера камерного спектакля по творчеству Федерико Гарсиа Лорки "Радость вопреки всему". "Это будет некое посвящение Лорке с участием молодых актеров, и делает это российский режиссер Мария Романова, поставившая в этом сезоне спектакль "Кровавая свадьба", - сказал гендиректор.

В ближайших планах театра - в конце октября-начале ноября моноспектакль Османа Абухба выпускника театрального института им. Щукина по роману народного поэта Абхазии Баграта Шинкубы "Последний из ушедших" в постановке Джамбула Жордании и премьера спектакля "Ниоткуда с любовью" по произведениям Иосифа Бродского в постановке Марии Романовой. "Кроме того, до конца этого года мы покажем документальный спектакль, посвященный 75-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. В 2021 году Русдрам проведет юбилейный вечер, посвященный 40-летию театра", - добавил он.

Несостоявшиеся гастроли

Как сообщил Хинтба, из-за пандемии Русдраму пришлось отменить множество гастролей в российские города, в том числе и в Москву.

"Запланированные на ноябрь этого года гастроли пока остаются в плане, в частности, мы приглашены со спектаклем "Кровавая свадьба" на фестиваль, который будет проходить в знаменитом Волковском театре в Ярославле, и, если позволит эпидемиологическая обстановка, мы обязательно поедем туда. Опять-таки, если в России не будет второй волны коронавируса, в рамках программы [министерства культуры РФ] "Большие гастроли" мы поедем со спектаклями в несколько российских городов, а к нам приедет один из российских театров", - сказал он.