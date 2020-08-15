Путин и Мишустин поздравили актрису Людмилу Хитяеву с юбилеем

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с днем рождения народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву.

"Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения. Вас знают и любят как замечательную, многогранную актрису, подлинную звезду отечественного кинематографа. За годы творчества Вы в полной мере реализовали свой богатый потенциал, создали целую галерею неповторимых женских образов, которые и сегодня являются признанным эталоном высочайшего мастерства", - говорится в телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Мишустин также поздравил Хитяеву с юбилеем. "Безгранично талантливая, обаятельная, женственная - все это про Вас, яркую и неповторимую актрису. Какие бы образы Вы ни создавали - матерей, вольных казачек, королев, - в каждом особая глубина и искренность, невероятная достоверность. Фильмы с Вашим участием стали шедеврами киноискусства", - говорится в телеграмме, опубликованной в субботу на сайте правительства.

Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. В 1952 году окончила Горьковское театральное училище (ныне Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева). В 1952-1961 годах была актрисой Горьковского театра драмы им. М. Горького (ныне Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького). Исполняла роли в спектаклях: "Учитель танцев" по пьесе Лопе де Веги, "Не называя фамилий" по комедии Василия Минко, "Егор Булычов и другие" по произведению Максима Горького, "Все остается людям" по пьесе Самуила Алешина, "В добрый час!" по произведению Виктора Розова.

Зрительское признание ей принесла дебютная роль - Екатерина Воронина в экранизации одноименного романа Анатолия Рыбакова (1957, режиссер Исидор Анненский). Среди других киноработ: Дарья в фильме "Тихий Дон" (1957-1958, Сергей Герасимов), Солоха в киносказке "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961, Александр Роу), Евдокия в одноименной мелодраме (1961, Татьяна Лиознова), Анфиса в киносказке "Финист - Ясный сокол" (1975, Геннадий Васильев). В общей сложности актриса снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.

В 1983 году Хитяевой было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 2002 году актриса награждена орденом Почета, является членом союза кинематографистов РФ.