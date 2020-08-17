Комедия "Красотка в ударе" возглавила российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российская комедия "Красотка в ударе" стала лидером проката в России и СНГ, собрав 9,69 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 13 по 16 августа.

Полнометражный режиссерский дебют Яны Гладких вышел в российский прокат 13 августа. Фильм рассказывает о заурядной девушке Полине (роль исполнила Юлия Александрова), жизнь которой кардинально меняется в тот момент, когда она признает себя роковой красавицей.

На втором месте по кассовым сборам оказался лидер прошлой недели - американский триллер Деррика Борте "Неистовый". Фильм собрал за минувший уик-энд 6,1 млн рублей. Героиня фильма Рэйчел однажды подрезает на светофоре незнакомца, что вызывает у мужчины яростное желание отомстить обидчице и ее близким. Главные роли в картине сыграли Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Гэбриел Бейтман, Карен Писториус, Энн Мари Лейтон и Сильвия Грэйс.

Третью строчку в рейтинге заняла американская комедийная мелодрама Джила Джангера "Думай как собака", вышедшая в прокат в России 13 августа и собравшая за четыре дня 5,05 млн рублей. По сюжету фильма 12-летний мальчик Оливер устанавливает телепатическую связь со своим умным псом Генри, благодаря подсказкам собаки ему удается справляться с различными жизненными проблемами. В картине снялись Гэбриел Бейтман, Джош Дюамель, Меган Фокс и др.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта по распоряжению вице-премьера Татьяны Голиковой из-за ситуации с коронавирусом. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры позднее подготовил рекомендации по работе кинотеатров в новых условиях. В частности, в местах проката нужно установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов, во время просмотра фильма зрители должны сидеть друг от друга на расстоянии не менее 1 м. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, посетителям также рекомендуется использовать маски.

13 июля министр культуры Ольга Любимова подписала новый приказ, в соответствии с которым кинотеатры получили возможность возобновить работу с 13 июля при наличии решений региональных властей. В Москве кинотеатры возобновили работу 1 августа.