Австрийский художник Герман Нитч подарил Третьяковской галерее три работы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Художник Герман Нитч, один из представителей венского акционизма, передал в дар Третьяковской галерее три своих работы. Они будут выставляться в основной экспозиции Новой Третьяковки, сообщила журналистам на презентации в понедельник генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы представляем вам невероятный и щедрый дар Германа Нитча, одного из самых значимых, важных, знаменитых современных художников Европы и мира. Мы планируем, что эти работы будут представлены в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Мы уже разрабатываем экспозицию, которая должна будет открыться после реконструкции Крымского Вала. И эти работы займут в ней самое достойное место наряду с другими работами зарубежных художников", - сказала Трегулова.

Произведения были выполнены в ходе художественных акций последних 10 лет. Одна из них создавалась для турецкого города Чанаккале к 100-летию Первой мировой войны и является частью Антивоенного мемориала. Изначально речь шла об одной работе, добавила генеральный директор галереи.

"Куратор и научный сотрудник отдела новейших течений Сергей Фофанов приехал к господину Нитчу, посмотрел работы, которые были у него в мастерской. С утра разговор шел об одной работе, к концу дня Герман Нитч предложил в дар Третьяковской галерее три работы. Не спрашивайте нас, как эти работы три недели назад оказались здесь, как они были привезены во время всех ограничений по карантину. Это удалось сделать, и хочу поблагодарить международный отдел Третьяковской галереи", - рассказала Трегулова.

Она напомнила, что впервые произведения Нитча были представлены в Третьяковской галерее на 8-й Московской международной биеннале современного искусства, проходившей с октября 2019 года по январь 2020 года. На церемонии торжественного открытия биеннале состоялась премьера его концерта.

"Очень надеемся, что осенью (предположительно в ноябре) в рамках одного из масштабных музыкальных фестивалей, которые проходят в Москве, нам удастся осуществить вторую часть этого проекта - исполнение одного из важнейших произведений Нитча, мы тогда еще раз вернемся к этому дару и творчеству этого удивительного художника, одного из самых ярких представителей венского акционизма", - добавила генеральный директор Третьяковки. В мероприятии приняли участие посол Австрии в России Йоханнес Айгнери, куратор и научный сотрудник отдела новейших течений галереи Сергей Фофанов.

О художнике

Герман Нитч родился в 1938 году в Австрии. С 1953 по 1958 год учился в Венской высшей школе прикладного искусства. В это время он увидел полотна старых мастеров в венском Художественно-историческом музее - особенно сильное впечатление на молодого художника произвели Рембрандт, Тициан и Эль Греко. "Однако подлинным открытием для него стала живопись Густава Климта, Эгона Шиле и Оскара Кокошки. Именно это знакомство с традицией венского экспрессионизма помогло Нитчу определить свой дальнейший путь в искусстве", - отмечают в галерее.

В начале 1960-х годов Нитч встретился с молодыми художниками Отто Мюллем, Рудольфом Шварцкоглером, Гюнтером Брусом. Вместе они создали объединение "Венские акционисты", впоследствии получившее признание мирового художественного сообщества и критики. Раннее творчество группы включало ассамбляжи и "живопись прямого действия", а в дальнейшем они перешли к экспериментальным перформансам и акциям. Основным мотивом художников было преодоление травмы Второй мировой войны через погружение в состояние страдания и выплеск эмоций в процессе творческого акта.

В 1966 году Нитч на время покинул Австрию и переселился в Германию, а затем в США, где продолжал развивать принципы своего творчества. В 2007 году в австрийском городе Мистельбахе был открыт Музей Германа Нитча. Также работает небольшой филиал этого музея в Неаполе. В 2009 году в Москве прошла персональная выставка Нитча в галерее Stella.