В Петергофе отреставрировали статую Венеры, у которой вандалы украли пальцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" потратил 200 тысяч рублей на реставрацию статуи Венеры Медицейской, фрагмент которой - четыре пальца руки - в июле украли вандалы. Специалисты отреставрировали статую, максимально точно повторив иконографические аналоги, сообщили ТАСС среду в пресс-службе музея.

"Оценочная стоимость реставрационных работ составила 200 тысяч рублей. Воссоздание пальцев методом отливки из искусственного материала позволило максимально точно повторить иконографические аналоги", - рассказала собеседница агентства.

Реставраторы использовали в работе искусственный камень, а не мрамор, что позволило сделать слепки точно по рельефу поврежденного места и не травмировать оригинальные элементы статуи при монтаже. В музее пояснили, что камнезаменитель легче мрамора, это способствует большей сохранности отреставрированного фрагмента.

Скульптура внесена в музейный фонд Российской Федерации, а поэтому реставрационные работы необходимо согласовывать с Министерством культуры РФ. Работы выполнили специалисты реставрационной компании ООО "РМ "Наследие"", воссоздание фрагментов скульптуры Венеры Медицейской согласовывалось с Реставрационным советом музея-заповедника "Петергоф".

Статуя находится в саду Венеры в Нижнем парке. Этот сад распланировали в 20-е годы XVIII века и сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, его восстановление завершили только в начале 80-х годов прошлого века.

Музей-заповедник "Петергоф"

Государственный музей-заповедник "Петергоф" ежегодно принимает около 5 млн туристов, в том числе около 40% иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. В состав ГМЗ "Петергоф" входят более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.