В Петербурге открылась выставка в честь 100-летия исхода Русской эскадры из Крыма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Выставка "Русская эскадра в Бизерте" открылась в четверг в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"На выставке, посвященной 100-летию исхода Русской эскадры из Крыма, представлены уникальные музейные предметы из фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Среди уникальных экспонатов - подлинные хоругви из корабельной церкви, коллекция миниатюрных фигурок в образцах формы одежды армий различных государств XVІІІ-XІX веков, принадлежавшая мичману Л. А. Майдановичу, эмигрировавшему из России в 1920 году", - рассказал представитель пресс-службы.

На акварельных миниатюрах художника-мариниста ЦВММ В. И. Овчинникова запечатлены корабли Русской эскадры. Документы Государственного архива Российской Федерации, фотографии, дневник гардемарина владивостокской роты А. Д. Тресвятского, впервые представленного на выставке, личные вещи офицеров Русской эскадры раскрывают жизнь эмигрантов Русской эскадры на чужбине.

Осенью 1920 года гражданская война в России приближалась к концу, 10 ноября 1920 года незадолго до вступления в Севастополь частей Красной Армии началась эвакуация из Крыма врангелевских войск и беженцев. Общее количество изгнанников составило около 150 тыс. человек. Уже в Константинополе, куда пришли корабли и суда, они получили официальное наименование "Русская эскадра". Ее командующим был назначен контр-адмирал М. А. Кедров. 1 декабря 1920 года Совет министров Франции согласился принять Русскую эскадру в порту Бизерта в Тунисе североафриканской колонии Франции.