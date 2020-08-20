Русский музей показал найденную в частном собрании картину Самохвалова о Победе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в четверг выставку, посвященную судьбе картины классика советской живописи Александра Самохвалова, написанной в честь Победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщила пресс-служба музея, картина "Встреча друзей", которая подвергалась критике после написания, долгое время оставалась вне поля зрения искусствоведов, но недавно была обнаружена в частной коллекции, атрибутирована и отреставрирована. На картине изображены женщины и мужчины в военной форме за праздничным столом в ресторане.

"Несмотря на то, что наследие художника изучено практически всесторонне, эта картина стала подлинным открытием для исследователей его творчества. Заслуживает внимания драматичная судьба произведения, ныне хранящегося в частном собрании. Картина "Встреча друзей", написанная в 1945 году и представленная на Всесоюзной выставке, в целом была прохладно встречена официальной критикой. Длительное время она находилась в фондах Всекохудожника, после чего судьба картины долгое время оставалась неизвестной. Впоследствии удалось установить, что она находилась в пансионате города Коврино Владимирской области и числилась как произведение неизвестного художника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Исследовательская работа, проведенная сотрудниками Русского музея, позволила установить автора этого произведения, в том числе путем сопоставления с этюдами к картине из собраний художественных музеев Новокузнецка и Ярославля.

"Выставка впервые представит историю создания, реставрации и атрибуции картины "Встреча друзей" и позволит оценить мастерство классика советской живописи, в простом бытовом сюжете проникновенно раскрывшего эмоциональную атмосферу победного сорок пятого года", - говорится в сообщении пресс-службы. Выставка продлится до 14 ноября.