ГМИИ продолжит проект, посвященный "ангелу-хранителю" музея Пушкину

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина продолжит мультимедийный проект, посвященный "ангелу-хранителю" музея, поэту Александру Пушкину - вторая серия будет представлена 9 сентября. Об этом рассказала в интервью в прямом эфире на странице ТАСС в соцсети Instagram директор музея Марина Лошак.

ГМИИ создал к своему открытию после карантина 10 июля проект "В Пушкинский с Пушкиным". Героем мультимедийного проекта является графический персонаж, созданный художником Леонидом Тишковым. Автор короткометражного видеоцикла - режиссер Андрей Сильвестров.

"У нас теперь будет вторая серия. Она связана с тем, что мы решили не расставаться с нашим Пушкиным. Мы сделаем нечто вроде "Пушкинианы", и у нас будет много серий, продолжений. Вторая серия, которую мы надеемся открыть с 9 сентября, это новый рассказ, новые рисунки. Это книга художника, сделанная Леонидом Тишковым, уже о Пушкине в Болдино. О том классическом карантине, который он проживал в Нижегородской губернии", - рассказала Лошак.

Она добавила, что проект построен на письмах, рисунках и стихотворениях Пушкина. "Я надеюсь, что мы его покажем в нашем музее, а потом привезем, естественно, в Нижегородскую губернию", - сказала директор Пушкинского музея.

В рамках первой серии проекта в аккаунтах музея в социальных сетях в июле начался показ серии видеоработ Сильвестрова, в которых главный герой проекта, Александр Сергеевич Пушкин, рассказывал о том, как музей готовится к открытию, о новых правилах безопасности, он также показывал музейные пространства, обычно закрытые для посещения. С 10 июля посетители музея могут увидеть часть проекта формата офлайн - графическую выставку Леонида Тишкова и обновленную навигацию, центральным элементом которых также является образ поэта.