Машков опроверг увольнение Хайруллиной и Матвеева из Театра Олега Табакова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра Олега Табакова (ТОТ) Владимир Машков опроверг факт увольнения артистов Розы Хайруллиной и Максима Матвеева. Артисты вышли из состава труппы по собственному желанию, сообщил он ТАСС в четверг.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Хайруллина и Матвеев были уволены из театра.

"Я никого не уволил, - сказал Машков. - Эта система введена еще Олегом Павловичем [Табаковым], у нас контракты с артистами на один год. У нас достаточно плотный коллектив, огромная работа. Артисты искренне говорят, что у них есть работа на стороне. Если это бывает несовместимо с деятельностью в театре, мы предлагаем другой договор, чтобы не рассчитывать на человека какое-то время".

Художественный руководитель театра пояснил, что с артистами заключается иной договор. Если по прошествии времени у актера появится возможность и время, театр может продлить с ним прежний договор. "Мы предлагаем более комфортное существование для человека", - подчеркнул Машков.

Худрук театра отметил, что Матвеев решил уехать к семье в Санкт-Петербург. Актер был задействован в постановке Евгения Писарева "Кинастон" по пьесе Джеффри Хэтчера и спектакле "Дьявол" Михаила Станкевича по Л. Н. Толстому. "Что касается "Кинастона", я хочу, чтобы спектакль продолжался, и в этом смысле мы с Писаревым ведем переговоры. У нас есть уже идеи продолжения этого спектакля, и кто в нем будет играть", - поделился Машков.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе театра, Хайруллина занята в двух спектаклях "Волки и овцы" и "Чайка". Актриса продолжит в них играть.