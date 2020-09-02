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Большой театр планирует снизить цены на билеты на некоторые спектакли

Генеральный директор театра Владимир Урин ранее сообщил, что финансовые потери Большого театра из-за непроданных билетов составили 850 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России планирует снизить цены на билеты на некоторые спектакли. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Урин в среду.

"Та предельная граница, которая существует на билеты в Большой театр, не превышается, поэтому мы даже на некоторые спектакли чуть-чуть снизим цены на билеты", - сказал Урин в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в интервью Forbes Урин отмечал, что театр не планирует увеличивать цены на билеты в этом и следующем годах вне зависимости от изменений в госсубсидировании. По его словам, правительство рассматривает возможность сокращения на 10% расходов на бюджетную сферу, в том числе на субсидию Большому театру. Если такое решение будет принято, театру "придется затягивать пояса" в 2021 году.

Урин также сообщал, что финансовые потери Большого театра из-за непроданных билетов составили 850 млн рублей. С учетом убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе ущерб составит более миллиарда рублей.

Теги
РоссияУрин, Владимир Георгиевич
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