Картины Рериха из Сербии передадут в Петербург и Ленобласть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Семь картин Николая Рериха, которые Сербия передаст России в рамках соглашения об обмене культурными ценностями, будут переданы в музеи Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила журналистам в пятницу статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова по итогам встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Российская Федерация и Сербия обменяются в самое ближайшее время самым ценным своим наследием.<...> Юридически у нас все готово, у обеих сторон - мы очень рассчитываем на то, что такой обмен культурным ценностями высочайшего уровня произойдет до конца этого года. Министерство культуры приняло решение, что эти семь картин не поедут в Москву. Эти семь картин будут нами переданы Петербургу и Ленинградской области - Изваре и Музею-институту Рерихов", - сказала Манилова.

По ее словам, оба музея прекрасно работают и в части сохранения рериховского наследия, и в части его популяризации. "Поэтому нам кажется, для Ленинградской области, для Извары, равно как и для петербургского музея, это будет событие века", - подчеркнула замминистра.

Вместе с тем Манилова отметила, что губернатор Ленинградской области внес предложение о том, чтобы одну из картин Рериха - эскиз к опере Николая Римского-Корсакова "Снегурочка" - передать в музей-усадьбу композитора в Тихвине. "Это называется предложение, от которого трудно отказаться", - сказала замминистра. В свою очередь Дрозденко отметил, что проводимая в настоящее время реставрация тихвинского музея завершится до конца этого года.

"Мы рассчитываем как минимум на несколько работ Рериха. Это две "Снегурочки", это "Берендеи". <...> Как минимум две работы поселятся там, где они должны быть - это Извара. И, конечно, я очень рад, что моя идея поддержана - одна из Снегурочек - это Римский-Корсаков, это его музей - будет передана в дар музею [Римского-Корсакова]", - сказал губернатор.

Обмен культурными ценностями

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сербией об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха. Согласно условиям соглашения, Россия отдает Сербии лист Мирославова Евангелия, который был в 1883 году передан в Российскую национальную библиотеку в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского). Сербия в свою очередь отправит в Москву семь картин Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии в Белграде. Это "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919, известна под названием "Благовест"), "Благие посетившие" (1923, известна под названием "Святые гости"), "Берендеи. Деревня" (1921, известна под названием "Деревня Берендея"), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922), два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (созданы в 1921 году).

Договоренность об обмене культурными ценностями между Белградом и Москвой была достигнута во время визита в Сербию президента России Владимира Путина 17 января 2019 года. Соглашение об обмене было подписано во время визита в сербскую столицу в октябре прошлого года Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост премьер-министра РФ, а впоследствии ратифицировано парламентами двух государств.