Любовь с Кейт Уинслет, кочевники в Америке и новый Озон: самые ожидаемые фильмы Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто — крупнейший смотр Северной Америки, который решился пройти онлайн. Он будет проводить сеансы для публики в обычных кинотеатрах, но ни красных дорожек, ни мастер-классов со звездами, ни тем более журналистов в этом году в Торонто ожидать не стоит. Все эти мероприятия в отличие от его прямого конкурента, Венецианского кинофестиваля, канадский смотр перевел в онлайн. Лайнап тоже заметно подсократили: обычно в монструозную программу Торонто включают не только мировые премьеры, но фильмы с других ведущих фестивалей и в целом вообще все, что плохо лежит. На этот раз программа состоит из 50 фильмов вместо привычных 300–400. С гендерным балансом все тоже в порядке — 46% фильмов были сняты женщинами. Откроется фестиваль документальным фильмом Спайка Ли "Американская утопия" о бродвейском концерте бывшего фронтмена Talking Heads. Впрочем, открытие Торонто будет чисто номинальным, в силу его новой онлайн-специфики фестиваль будет у каждого свой. Здесь мы расскажем о его самых интересных премьерах. "Аммонит" Фильму британского режиссера Френсиса Ли прочат славу "Портрета девушки в огне" Селин Сьяммы, который произвел настоящую революцию в киносообществе в прошлом году. Так что на британце лежит большая ответственность — такого успеха будет достичь непросто, хотя сходство с картиной Сьяммы действительно есть.

Описание Кадр из фильма "Аммонит" © Toronto International Film Festival Inc. 2020.

Действие происходит в XIX веке. Кейт Уинслет играет палеонтолога Мэри, которая работает в прибрежном Дорсете на юго-западе Англии. Несмотря на то что никто не хочет признавать ее как специалиста, слава о ней долетает до самого Лондона. Один из заезжих джентльменов решает отдать свою жену (Сирша Ронан), страдающую от меланхолии, в ученицы Мэри. Тогда две одинокие женщины находят друг в друге проблеск иной жизни. "Земля кочевников" Китаянка Хлоя Чжао стала известна в узких фестивальных кругах благодаря драме "Наездник", премьера которой прошла в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского фестиваля в 2017 году. После этого она успела получить место режиссера нового блокбастера Marvel "Вечные", чей выход запланирован на 2021 год, и снять интимную драму с Фрэнсис Макдорманд в главной роли.

Описание Кадр из фильма "Земля кочевников" © Toronto International Film Festival Inc. 2020.

Ферн теряет свои сбережения во время финансового кризиса и решает пойти по классическому американскому пути дауншифтинга: покупает дом на колесах и путешествует по стране, перебиваясь разными сезонными работами. Ее одиночество иногда прерывается случайными встречами, которые помогают ей лучше понять себя (а может, и нет). "Фрагменты женщины" Американский дебют любимчика Канна, венгерского режиссера Корнела Мундруцо. Премьера картины прошла на Венецианском фестивале и произвела на многих критиков сильное впечатление, что делает ее еще более интригующей.

Описание Кадр из фильма "Фрагменты женщины" © Toronto International Film Festival Inc. 2020.

Марта (Ванесса Кирби) работает на управляющей должности, Шон (Шайа Лабаф) — рабочим на стройке. Несмотря на различия, они влюбляются друг в друга и решают завести ребенка, но у Марты случается выкидыш. Каждый из них пытается справиться с этим горем по-своему. "Мне не все равно" Остроумный триллер о несовершенстве американской системы социальной поддержки от режиссера Дж. Блэйксона. В США государство назначает пожилым людям, оставшимся без семьи, опекуна, который, по идее, должен заботиться об их здоровье и благосостоянии. Однако на практике получается совсем не так: Розамунд Пайк играет расчетливую опекуншу, наживающую состояние на имуществе своих подопечных.

Описание Кадр из фильма "Мне не все равно" © Toronto International Film Festival Inc. 2020.

Вместе со своей сообщницей Фрэн она находит новую жертву — безобидную женщину по имени Дженнифер Питерсон, которая, кажется, так и просит, чтобы ее обобрали. Правда, задача усложняется тем, что состояние Дженнифер заинтересовывает местного криминального авторитета в исполнении звезды "Игры престолов" Питера Динклэйджа. "Лето'85" Новый фильм Франсуа Озона должны были показывать в Канне, но после того, как фестиваль отменили, картину приютили в Торонто. Это идеальная летняя французская мелодрама, премьера которой, по иронии, пройдет осенью. Атмосфера картины ужасно напоминает хит итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем".

Описание Кадр из фильма "Лето'85" © Toronto International Film Festival Inc. 2020.

Нормандия, 1985 год. Молодой Алекс только что окончил школу и пытается понять, что делать дальше. Его лодка попадает в шторм, и парня спасает таинственный незнакомец Давид. Тот быстро находит Алексу работу, знакомит со своей мамой, и кажется, что их дружба никогда не закончится. Однако Озон не был бы Озоном, если бы не использовал в фильме свой любимый твист о двуличной природе любви: новый друг оказывается не таким милым, каким казался на первый взгляд, и смогут ли отношения двух молодых людей выдержать это лето — большой вопрос. "Еще по одной" Томас Винтерберг, датчанин со специфическим чувством юмора, продолжает снимать фильмы о благих намерениях, которые ведут известно куда. В "Еще по одной" он воссоединяется с Мадсом Миккельсеном, снявшимся в его жутковатой драме "Охота" в 2012 году.

Описание Кадр из фильма "Еще по одной" © Toronto International Film Festival Inc. 2020.

Четверо друзей собираются за ужином, и один из них рассказывает о некоем исследовании, которое утверждает, что с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Тогда мужчины решают провести эксперимент и каждый день восполнять этот недостаток самим. Многие находили оправдания и похуже, чтобы выпить прямо с утра, и все мы знаем, к чему это обычно приводит. Сначала друзья чувствуют себя прекрасно — и работа спорится, и домашняя жизнь налаживается, но с каждым днем им хочется увеличить дозу алкоголя, и эксперимент начинает выходить из-под контроля. "Ратуша" Классик американской документалистики Фредерик Вайсман любит снимать про американские общественные институты: после своего четырехчасового хита про нью-йоркскую публичную библиотеку Ex Libris он обращается к мэрии родного Бостона.

Описание Кадр из фильма "Ратуша" © Toronto International Film Festival Inc. 2020.