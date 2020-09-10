Любовь с Кейт Уинслет, кочевники в Америке и новый Озон: самые ожидаемые фильмы Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто — крупнейший смотр Северной Америки, который решился пройти онлайн. Он будет проводить сеансы для публики в обычных кинотеатрах, но ни красных дорожек, ни мастер-классов со звездами, ни тем более журналистов в этом году в Торонто ожидать не стоит. Все эти мероприятия в отличие от его прямого конкурента, Венецианского кинофестиваля, канадский смотр перевел в онлайн. Лайнап тоже заметно подсократили: обычно в монструозную программу Торонто включают не только мировые премьеры, но фильмы с других ведущих фестивалей и в целом вообще все, что плохо лежит.
На этот раз программа состоит из 50 фильмов вместо привычных 300–400. С гендерным балансом все тоже в порядке — 46% фильмов были сняты женщинами. Откроется фестиваль документальным фильмом Спайка Ли "Американская утопия" о бродвейском концерте бывшего фронтмена Talking Heads. Впрочем, открытие Торонто будет чисто номинальным, в силу его новой онлайн-специфики фестиваль будет у каждого свой. Здесь мы расскажем о его самых интересных премьерах.
"Аммонит"
Фильму британского режиссера Френсиса Ли прочат славу "Портрета девушки в огне" Селин Сьяммы, который произвел настоящую революцию в киносообществе в прошлом году. Так что на британце лежит большая ответственность — такого успеха будет достичь непросто, хотя сходство с картиной Сьяммы действительно есть.
Действие происходит в XIX веке. Кейт Уинслет играет палеонтолога Мэри, которая работает в прибрежном Дорсете на юго-западе Англии. Несмотря на то что никто не хочет признавать ее как специалиста, слава о ней долетает до самого Лондона. Один из заезжих джентльменов решает отдать свою жену (Сирша Ронан), страдающую от меланхолии, в ученицы Мэри. Тогда две одинокие женщины находят друг в друге проблеск иной жизни.
"Земля кочевников"
Китаянка Хлоя Чжао стала известна в узких фестивальных кругах благодаря драме "Наездник", премьера которой прошла в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского фестиваля в 2017 году. После этого она успела получить место режиссера нового блокбастера Marvel "Вечные", чей выход запланирован на 2021 год, и снять интимную драму с Фрэнсис Макдорманд в главной роли.
Ферн теряет свои сбережения во время финансового кризиса и решает пойти по классическому американскому пути дауншифтинга: покупает дом на колесах и путешествует по стране, перебиваясь разными сезонными работами. Ее одиночество иногда прерывается случайными встречами, которые помогают ей лучше понять себя (а может, и нет).
"Фрагменты женщины"
Американский дебют любимчика Канна, венгерского режиссера Корнела Мундруцо. Премьера картины прошла на Венецианском фестивале и произвела на многих критиков сильное впечатление, что делает ее еще более интригующей.
Марта (Ванесса Кирби) работает на управляющей должности, Шон (Шайа Лабаф) — рабочим на стройке. Несмотря на различия, они влюбляются друг в друга и решают завести ребенка, но у Марты случается выкидыш. Каждый из них пытается справиться с этим горем по-своему.
"Мне не все равно"
Остроумный триллер о несовершенстве американской системы социальной поддержки от режиссера Дж. Блэйксона. В США государство назначает пожилым людям, оставшимся без семьи, опекуна, который, по идее, должен заботиться об их здоровье и благосостоянии. Однако на практике получается совсем не так: Розамунд Пайк играет расчетливую опекуншу, наживающую состояние на имуществе своих подопечных.
Вместе со своей сообщницей Фрэн она находит новую жертву — безобидную женщину по имени Дженнифер Питерсон, которая, кажется, так и просит, чтобы ее обобрали. Правда, задача усложняется тем, что состояние Дженнифер заинтересовывает местного криминального авторитета в исполнении звезды "Игры престолов" Питера Динклэйджа.
"Лето'85"
Новый фильм Франсуа Озона должны были показывать в Канне, но после того, как фестиваль отменили, картину приютили в Торонто. Это идеальная летняя французская мелодрама, премьера которой, по иронии, пройдет осенью. Атмосфера картины ужасно напоминает хит итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем".
Нормандия, 1985 год. Молодой Алекс только что окончил школу и пытается понять, что делать дальше. Его лодка попадает в шторм, и парня спасает таинственный незнакомец Давид. Тот быстро находит Алексу работу, знакомит со своей мамой, и кажется, что их дружба никогда не закончится. Однако Озон не был бы Озоном, если бы не использовал в фильме свой любимый твист о двуличной природе любви: новый друг оказывается не таким милым, каким казался на первый взгляд, и смогут ли отношения двух молодых людей выдержать это лето — большой вопрос.
"Еще по одной"
Томас Винтерберг, датчанин со специфическим чувством юмора, продолжает снимать фильмы о благих намерениях, которые ведут известно куда. В "Еще по одной" он воссоединяется с Мадсом Миккельсеном, снявшимся в его жутковатой драме "Охота" в 2012 году.
Четверо друзей собираются за ужином, и один из них рассказывает о некоем исследовании, которое утверждает, что с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Тогда мужчины решают провести эксперимент и каждый день восполнять этот недостаток самим. Многие находили оправдания и похуже, чтобы выпить прямо с утра, и все мы знаем, к чему это обычно приводит. Сначала друзья чувствуют себя прекрасно — и работа спорится, и домашняя жизнь налаживается, но с каждым днем им хочется увеличить дозу алкоголя, и эксперимент начинает выходить из-под контроля.
"Ратуша"
Классик американской документалистики Фредерик Вайсман любит снимать про американские общественные институты: после своего четырехчасового хита про нью-йоркскую публичную библиотеку Ex Libris он обращается к мэрии родного Бостона.
"Ратуша" рассказывает о работе администрации мэра города демократа Марти Уолша. За время его жизни в Бостоне доля белокожего населения сократились с 80 до 45%, но кажется, что Уолш готов к переменам. Его речи — полная противоположность речам президента США Дональда Трампа: он говорит о правах иммигрантов, гендерном неравенстве и защите окружающей среды. Особенно любопытно посмотреть на этот портрет американской демократии после протестов, охвативших страну весной этого года.
Тома Ходова