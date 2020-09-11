Анна Нетребко перенесла выступление на сцене Мариинского театра с сентября на декабрь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко, которая должна была исполнить партию Татьяны в спектакле "Евгений Онегин" в Мариинском театре 18 сентября, перенесла встречу с петербургскими зрителями на декабрь. Об этом сообщается в пятницу на сайте театра.

"Обращаем ваше внимание на изменения в составе солистов в опере Петра Чайковского "Евгений Онегин" 18 сентября. Анна Нетребко, которая должна была в этот день исполнить партию Татьяны, к сожалению, не сможет принять участие в спектакле. Тем не менее, певица не отменяет свой визит в Санкт-Петербург и планирует вернуться на сцену Мариинского театра в декабре 2020 года", - говорится на сайте. 18 сентября на сцену Мариинского выйдут Алексей Марков (Евгений Онегин), Татьяна Павловская (Татьяна), Екатерина Семенчук (Ольга), Сергей Скороходов (Ленский) и Михаил Петренко (Князь Гремин).

Позднее в театре уточнили, что Нетребко вынуждена была перенести на более позднюю дату свое выступление на сцене Мариинского театра 18 сентября из-за "особых мер", которые приняты к артистам, участвовавшим в опере "Дон Карлос" в Большом театре. "Петербургские зрители очень ждали выступления Анны Нетребко в Мариинском театре. Тем более, что на сцене Мариинского она собиралась отметить свой день рождения. К сожалению, пока Анна не может приехать к нам ввиду особых мер, которые сейчас предприняты по отношению ко всем артистам, участвовавшим в опере "Дон Карлос" в Большом театре", - сказали в пресс-службе Мариинского театра.

Большой театр 6 сентября открыл оперой "Дон Карлос" 245-й сезон. Ведущие партии исполняют Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. В четверг, 10 сентября, ГАБТ объявил об отмене назначенного на вечер того же дня оперного спектакля "Дон Карлос" в связи с болезнью одного из исполнителей - Абдразакова. Как сказал ТАСС гендиректор театра Владимир Урин, у певца острое респираторное заболевание, и по первому анализу предполагается коронавирус. Он также отметил, что анализы будут взяты у всех, кто непосредственно контактировал с певцом.

Опера Чайковского будет представлена в постановке Юрия Темирканова. "Спектакль, полюбившийся публике поэтичностью и психологизмом, живым и точным звучанием музыки в сочетании с весьма традиционной сценографией, созданной Игорем Ивановым в духе пушкинской эпохи, не покидает сцену почти 40 лет", - напомнили в театре.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл двери для зрителей. Первый концерт с соблюдением санитарных норм состоялся на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.