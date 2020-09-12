Под федеральную охрану передали более 40 исторических памятников Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Памятники мемориальных комплексов на Историческом бульваре, Малаховом кургане и Сапун-горе в Севастополе, ранее обладавшие региональным охранным статусом, передали под федеральную охрану. Это поможет в развитии находящихся там музейных площадок, сообщили ТАСС в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике в субботу.

Ранее было опубликовано распоряжение правительства РФ о внесении изменений в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по охране которых осуществляет Министерство культуры РФ.

"Фактически, этот документ все приводит в соответствие. Ранее в этот перечень входили только сами мемориальные комплексы. Но и на Историческом бульваре, и на Малаховом кургане, и на Сапун-горе расположено множество памятников, и до этого момента они находились под охраной региональных властей. Сейчас полномочия по охране всех объектов культурного наследия, находящихся в структуре мемориальных комплексов, переданы Минкультуры", - сказал начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея Вячеслав Чеботько.

В музее пояснили, что эти изменения позволят сократить число бюрократических процедур, например, при реставрации объектов. "Это позволит, с одной стороны, быстрее развиваться музею, с другой - быстрее решать вопросы, касающиеся сохранения памятников", - отметила и.о. заместителя директора по развитию Елена Магналюк.

Согласно тексту распоряжения, в перечень включены более 40 объектов. В их числе памятник военному инженеру Э. И. Тотлебену - руководителю создания оборонительных сооружений Севастополя в годы Крымской войны, воссозданные участки минной галереи и бруствера 4-го бастиона на Историческом бульваре, оборонительная башня Корниловского бастиона - символ Малахова кургана и расположенный рядом памятник адмиралу В. А. Корнилову, памятники на Сапун-горе, где в мае 1944 года состоялся главный штурм Севастополя, и здание диорамы, показывающей этот бой.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник является крупнейшим учреждением Севастополя. В его структуру входят Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах "Исторический бульвар" с Панорамой "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", ансамбли мемориальных комплексов "Малахов курган" (в том числе Оборонительная башня Корниловского бастиона) и "Сапун-гора" (с диорамой "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"), Собор Святого равноапостольного князя Владимира - усыпальница адмиралов, Дом-музей севастопольского подполья и Культурно-выставочный центр, где формируются временные экспозиции. Эти объекты рассказывают о разных аспектах двух героических оборон города, в середине XIX века и в 1941-1942 годах.