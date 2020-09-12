В Ростовской области завершили реставрационные работы в усадьбе писателя Михаила Шолохова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Комплексные реставрационные работы завершены в усадьбе писателя Михаила Шолохова в станице Вешенской Ростовской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона.

"Комплексная реставрация музейного ансамбля велась с 2017 по 2020 годы. В 2017 году отреставрированы флигель и гараж. В 2018-2019 годах капитально отремонтированы наружные сети на территории ансамбля. В этом году благоустроена территория: капитально отремонтированы тротуары, проезды, восстановлены газоны и цветники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на реставрацию из федерального бюджета было направлено 74,6 млн рублей. Отреставрированную усадьбу открыли губернатор Ростовской области Василий Голубев и первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы, внук писателя Александр Шолохов.

По словам Голубева, усадьба сохранила свой первоначальный вид, реставраторам удалось сохранить атмосферу, в котором жил Михаил Шолохов. "Сюда люди едут без приглашения, потому что они любят творчество великого писателя. Очень важно, что мы комплексно доводим эту территорию до современного восприятия комфорта, речь, в том числе, и о продолжении благоустройства парка, набережной. Мы продолжим создавать условия, чтобы сюда по-прежнему ежегодно приезжали сотни тысяч посетителей", - отметил Голубев.

Власти планируют развивать музейный комплекс в станице Вешенской. В частности, там может появиться центр казачьей культуры. Также рассматривается возможность расширения музейного хранилища.

Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова создан в 1984 году в Ростовской области, он является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. На данный момент в состав музея-заповедника входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, 12 - регионального значения, 76 памятников архитектуры, шесть памятников природы и 256 памятников археологии, зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га. Ежегодно станицу Вешенскую посещают более 100 тыс. туристов.