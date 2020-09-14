В Астрахани отметят 180-летие со дня рождения Чайковского

ТАСС, 14 сентября. Светский раут с живой музыкой, костюмированный бал и целая череда больших концертов пройдут в Астрахани в честь 180-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Российского фонда культуры.

Композитор был в Астрахани лишь однажды. В 1887 году он путешествовал по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, откуда затем по железной дороге в Баку и Тифлис (сейчас Тбилиси).

"С 18 по 30 сентября Астраханский театр оперы и балета и Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры РФ представят грандиозную программу "Великое наследие музыкального гения. П.И. Чайковский - 180 лет со дня рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 20 сентября после большого концерта в Астраханском кремле зрителей ожидает "Ночь Чайковского" - мероприятие в формате светского раута, где под звуки живой музыки можно будет сделать памятные фотографии в оригинальных фотозонах. А 26 сентября состоится ретро-бал "Осенние мелодии" - гостей ожидают в тематических костюмах и вечерних нарядах.

По информации Российского фонда культуры, главным событием станет масштабная концертная программа в Астраханском кремле 20 сентября, в которой примут участие солисты оперы и балета Большого и Мариинского театров, артисты, хор и симфонический оркестр Астраханского театра оперы и балета под управлением художественного руководителя и главного дирижера Валерия Воронина. В качестве приглашенных звезд выступят выдающиеся артисты и музыканты российской сцены: примадонна Мариинского театра Наталья Евстафьева, Александр Краснов, пианист Петр Лаул, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, премьер Большого театра Руслан Скворцов, балерина Мариинского театра Мария Хорева и английский "принц" русской сцены, артист Мариинского театра Ксандер Париш.

Астраханский театр оперы и балета проведет творческие встречи студентов вузов с приглашенными солистами, учащихся музыкальных школ ожидает интерактивная экскурсия "Симфония театра" с посещением костюмерных и гримерных цехов. Для маленьких зрителей в Малом зале театра будут представлены программы "Детский альбом Чайковского" и "Времена года". Завершится праздничная программа 30 сентября концертом "Чайковский и Рахманинов. Тайна русской души" с участием приглашенных музыкантов Дианы Тищенко (скрипка) и дирижера Мирона Михалидиса.

О композиторе

Петр Ильич Чайковский (1840 - 1893 г.г.) создал более 80 произведений в разнообразных музыкальных жанрах. Творческое наследие композитора включает в себя десять опер ("Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Пиковая дама", "Иоланта" и др.), три балета ("Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик"), семь симфоний (шесть пронумерованных и "Манфред"), четыре сюиты, концерты (в т. ч. Концерт для фортепиано с оркестром ?1), хоровую музыку, более ста романсов и др. Среди его наиболее известных оркестровых произведений - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", "Славянский марш", фантазия "Франческа да Римини", увертюра "1812 год" и др. Имя Петра Чайковского носят Московская консерватория, Национальная музыкальная академия Украины (Киев), проводящийся в Москве с 1958 г. международный музыкальный конкурс, концертный зал Московской филармонии, многие учебные заведения и музыкальные фестивали, город в Пермском крае и улицы в нескольких городах России.

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