Московский театр танца "Гжель" посвящает премьеру юбилею Великой Победы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский государственный академический театр танца "Гжель" представляет премьеру двух одноактных спектаклей - "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского, посвященных юбилею Великой Победы. Показы состоятся на сцене столичной "Геликон-оперы" 4 и 5 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра "Гжель".

"Зрителям предстоит оценить абсолютно новые версии известных произведений, которые осуществил маститый балетмейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Республики Татарстан Георгий Ковтун", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, музыка Валерия Гаврилина, написанная автором к поэме Александра Твардовского "Дом у дороги", в версии Георгия Ковтуна перенесет зрителей в сороковые годы - до начала Великой Отечественной войны и после, отсылая к подвигу советского народа в сражении с фашизмом.

"Что же касается "Весны священной" Игоря Стравинского - одного из великих произведений современности, то балетмейстер в новой версии спектакля мастерски воплотил исторический сюжет перехода от идолопоклонства к христианству, где по замыслу Юноша не согласен с решением соплеменников, приносящих из года в год кровавую жертву Идолу, и восстает против него. Ценой своей жизни герой вступает в борьбу с несправедливостью, развенчивая миф о всесильности Идола", - напомнила содержание спектакля представитель пресс-службы.

Она отметила, что "Дом у дороги" и "Весна священная" в исполнении театра танца "Гжель" - это не только оригинальная интерпретация музыкальных произведений, сложные хореографические номера, но и необыкновенные костюмы и декорации, автором которых стала художник-постановщик Злата Цирценс.

Выпуск премьеры состоится при поддержке Министерства культуры РФ, национального проекта "Культура" и Российского фонда культуры, уточнили в пресс-службе театра "Гжель".