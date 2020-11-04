Токио разрешил гастроли Венского оркестра с Гергиевым и Мацуевым по особой просьбе Австрии

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии, несмотря на все карантинные ограничения, по личной просьбе канцлера Австрии Себастьяна Курца в порядке особого исключения разрешило гастроли в стране Венского филармонического оркестра с участием дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы получили личное послание от канцлера Австрии Себастьяна Курца с большой просьбой о проведении этих гастролей, - сказал он. - В порядке особого исключения и с учетом важности двусторонних культурных связей мы разрешили въезд и публичные выступления этого коллектива при условии соблюдения всех защитных мер по борьбе с распространением коронавируса".

"Надеемся, - отметил генсек кабинета, - что проведение этих выступлений вселит мужество в людей по всему миру, которые сейчас переживают различные трудности из-за распространения инфекции".

Дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев отправились на гастроли в Японию с Венским филармоническим оркестром. Подготовка гастролей проходила в условиях соблюдения максимальных мер защиты, рассказал ранее ТАСС Денис Мацуев. По его словам, весь коллектив перед поездкой провел день в карантине в Вене, сдал тесты на коронавирус.

Музыкант сообщил, что по прилете в Японию музыканты снова сдадут тест на коронавирус и будут соблюдать карантин в гостинице. Гастроли, по словам пианиста, будут проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности, музыкантам запрещено в свободное от концертов время выходить из номеров отеля.

Первое выступление Венского филармонического оркестра в рамках нынешних гастролей состоится в городе Китакюсю на юго-западном острове Кюсю 5 ноября. Выступления в Токио начнутся 9 ноября.