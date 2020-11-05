В Ярославле отменили Международный Волковский фестиваль

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Проведение XXI Международного Волковского фестиваля, который должен был открыться в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле 15 ноября, отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"С большим сожалением вынуждены сообщить об отмене XXI Международного Волковского фестиваля. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не позволила гостям фестиваля приехать в Ярославль. Все купленные билеты на спектакли фестивальной программы будут возвращены в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Волковский фестиваль должен был проходить в Ярославле с 15 по 22 ноября. В этом году его планировалось объединить со Вторым фестивалем русских зарубежных театров. В программе фестиваля были спектакли русскоязычных театров из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Фестиваль должен был открыться показом спектакля Волковского театра "Калина красная" по повести Василия Шукшина.

"Мы по-прежнему ждем вас 15 ноября на спектакль "Калина Красная", а также мы обновили нашу афишу и покажем в ноябре наши самые востребованные зрителями спектакли", - проинформировали в пресс-службе театра.

Традиционно Волковский фестиваль проводился в Ярославле в сентябре. С 2000 года на старейшей российской сцене свои спектакли показывали театральные коллективы из разных стран. В рамках фестиваля происходила церемония вручения премии правительства РФ имени Федора Волкова.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма. Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.