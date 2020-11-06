Юрий Бутусов поставит "Короля Лира" в Театре имени Вахтангова

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов приступил к репетициям нового спектакля, которым станет "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"В текущем 100-м сезоне главный режиссер Вахтанговского театра Юрий Бутусов собирался начать репетиции пьесы Юрия Олеши "Заговор чувств". Однако длительный перерыв, связанный с пандемией коронавируса, и переосмысление сегодняшнего времени поменяли первоначальные планы режиссера, который приступил к постановке пьесы "Король Лир" одного из своих любимейших авторов - Уильяма Шекспира", - сказала Кузьмина.

Она добавила, что в создании спектакля принимают участие главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков и хореограф Николай Реутов.

"Среди артистов, занятых в репетициях, Артур Иванов, Павел Попов, Виктор Добронравов, Сергей Волков, Василий Симонов, Валерий Ушаков, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина, Екатерина Крамзина, Евгения Крегжде, уже работавшие с Юрием Бутусовым, а также Максим Севриновский, Денис Бондаренко и Николай Романовский, впервые приглашенные режиссером к совместной работе", - рассказала пресс-атташе.

По ее словам, "большим сюрпризом для всех стало участие в репетициях "Короля Лира" народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой, которая исполнит одну из самых загадочных шекспировских ролей - Шута". "Муза и любимейшая актриса Петра Фоменко, "талисман" Римаса Туминаса, в чьей творческой биографии встречи с выдающимися режиссерами - Рубеном и Евгением Симоновыми, Эймунтасом Някрошюсом, Романом Виктюком, смело постигает театральный язык Юрия Бутусова", - отозвалась о работе Максаковой собеседница агентства.

Она напомнила, что в 2006 году Юрий Бутусов уже обращался к пьесе "Король Лир", поставив ее на сцене театра "Сатирикон", в репертуаре которого она с большим успехом шла до 2019 года. "Спустя 14 лет режиссер вновь обращается к "Королю Лиру", но уже в новом переводе Александра Чернова", - уточнила Кузьмина. "Великие драматические произведения, наверное, именно потому и имеют многовековую сценическую жизнь, что их можно неоднократно перечитывать и ставить заново, открывая в них новые смыслы. Юрий Бутусов с вахтанговскими актерами попытаются это сделать", - заверила пресс-атташе Театра имени Вахтангова.