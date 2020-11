Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" прервали из-за COVID-19 у членов съемочной группы

ТАСС, 8 ноября. Американский стриминговый видеосервис Netflix приостановил производство второго сезона сериала "Ведьмак" (The Witcher, с 2019) в Великобритании из-за обнаружения коронавируса у четырех участников съемочной группы. Об этом в субботу сообщил журнал Variety.

По его сведениям, в настоящий момент инфицированные находятся в изоляции. Среди ключевого актерского состава зараженных пока нет.

Как указывает издание, видеосервис возобновит производство сразу же, как только сочтет это безопасным. Отмечается, что Netflix намерен провести тестирование на коронавирус у всех членов задействованного в съемках коллектива.

Главных героев в сериале "Ведьмак" сыграли Генри Кавилл (в роли Геральта), Аня Чалотра (возлюбленная Геральта чародейка Йеннифер) и Фрейя Аллан (наследница королевства Цинтра по имени Цири).

Кавилл запомнился зрителям исполнением роли Супермена в фильмах "Человек из стали" (Man of Steel, 2013), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016) и "Лига справедливости" (Justice League, 2017). Чалотра знакома по сериалам "Убийства по алфавиту" (The ABC Murders, 2018) и "Страсть к приключениям" (Wanderlust, 2018). Аллан снималась в сериалах "Война миров" (The War of the Worlds, 2019) и "В пустыне смерти" (Into the Badlands, 2015-2019).