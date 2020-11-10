Умер актер Александр Лукаш

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Советский и российский актер театра и кино Александр Лукаш умер в возрасте 72 лет. Об этом во вторник сообщается на странице театра "У Никитских ворот" в Facebook.

"Ушел из жизни Александр Лукаш, актер безграничного таланта и непростой творческой судьбы. Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком, всегда предпочитавшим оставаться в тени, но неизменно притягивавшим к себе взгляды всех, кто встречался с ним. <...> Ему по плечу были любые роли и все жанры, от трагедии до фарса. Невозможно представить, что больше никогда не выйдут на сцену "У Никитских ворот" его услужливый Полоний, безумный Крутицкий, очаровательный князь Тугоуховский, безмолвный, но незабываемый пан Дульский, страшный в своей дикой злобе Мотька, бесшабашный, под вечной мухой, дядя Митя", - говорится в сообщении.

Лукаш окончил школу-студию (ВУЗ) при МХАТ. В 2011 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В труппу театра "У Никитских ворот" был принят в 1988 году.