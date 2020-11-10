Иммерсивные инсталляции художницы из Южной Кореи представят на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Иммерсивные инсталляции в виде зеркальных и световых арт-объектов южнокорейской художницы Ли Бул впервые представят на выставке "Утопия Спасенная" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, выставка откроется для посетителей 13 ноября. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, автор работ не смогла приехать на пресс-показ, который состоялся во вторник.

"Мы все время были на связи с художницей через Zoom, правили все буквально по сантиметрам. Выставка готовилась два года. Все элементы инсталляций были сделаны в Корее и доставлялись к нам два месяца по морю", - сказала инициатор и руководитель проекта Анна Кирикова.

Как отметил директор выставочного центра Павел Пригара, выставка создана специально для "Манежа". "Мы пионеры экспонирования этой художницы в России, ранее ее никогда не представляли в стране", - сказал глава центра. По его словам, художница в настоящее время находится в Сеуле и не сможет приехать на выставку из-за карантинных ограничений в Южной Корее.

По словам кураторов проекта, на выставку "Утопия Спасенная" художницу вдохновил конструктивизм, русское авангардное искусство и архитектура. Среди экспонатов, представленных на выставке - футуристическая инсталляция "Через отрицание II", представленная в форме зеркального лабиринта; экспозиция "Желание быть уязвимым", главным объектом которой является перламутровая картина на бархате, а также инсталляция "Город Солнца", выполненная из кусков зеркал.

На экспозиции также представлены работы русских художников-конструктивистов, среди которых "Памятник последнему солдату, погибшему в последней войне" Ивана Леонидова (1948 год), "Город будущего" Александра Лабаса (1935 год), "Дирижабль" Сергея Васина (1937 год).

11 ноября в "Манеже" пройдет симпозиум, посвященный актуальным вопросам современного искусства, в котором южнокорейская художница примет участие в онлайн-формате.

О проекте

Проект организован Центральным выставочным залом "Манеж" совместно с Фондом биеннале в Кванджу и является частью программы Года культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея (2020), приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

По словам организаторов выставки, творчество художницы Ли Бул является ориентиром в современном искусстве Южной Кореи и Азии. Ранее ее персональные выставки прошли в Сиднее, Нью Йорке, Берлине, Лондоне, Париже, Гонконге и Сеуле. В 1999 и 2019 годах художница принимала участие в Венецианской арт-биеннале.