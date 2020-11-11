Первый в Удмуртии спектакль для слепых примет участие в фестивале "Театральное Приволжье"

ИЖЕВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Участником регионального этапа окружного фестиваля школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье" станет первый в Удмуртии спектакль для слепых "Чеберина и ягпери" - совместная постановка театра кукол "Надежда" и детского образцового театра "Балаганчик". Об этом сообщается в среду на сайте главы и правительства региона.

"В Удмуртии завершился прием заявок на региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье". С 15 сентября республиканский оргкомитет собрал 81 заявку на участие, из них 59 - от детских коллективов и 22 - от молодежных. Некоторые коллективы представили на конкурс по два спектакля. К примеру, совместную постановку "Чеберина и ягпери" для участия в конкурсе подготовили инклюзивный театр кукол "Надежда" и детский образцовый театр "Балаганчик". Это экспериментальная постановка - первый в Удмуртии спектакль для слепых людей. Зритель через тактильные ощущения, запах, музыку постигает театральное действо", - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди заявившихся участников есть народные, образцовые и любительские театральные кружки из 18 муниципальных образований, в том числе из городов Ижевск, Сарапул, Воткинск, а также нескольких районов. Работы представлены на русском языке и одна постановка - на удмуртском. Это спектакль детского театра "Чингыли" Бобья-Учинского дома культуры Малопургинского района.

Во многих постановках отразили тему празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Год памяти и славы организаторами фестиваля для нее учреждена специальная номинация. Отборочный этап проведут члены жюри - известные деятели театрального искусства республики в заочном формате по представленным видеоматериалам.

Второй окружной фестиваль "Театральное Приволжье" открылся 15 сентября в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Его организует аппарат полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. В прошлом году в фестивале приняли участие 483 коллектива и 7 тыс. юных актеров, в том числе 50 коллективов Удмуртии. Участниками могут стать молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет и детские театральные коллективы и студии, возраст участников которых составляет от 6 до 17 лет. Торжественная церемония закрытия фестиваля и подведение его итогов пройдет 27 марта 2021 года, во Всемирный день театра, в Ижевске.