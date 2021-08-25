Таежная изоляция. Дайвинг, карстовые пещеры, водопады и уединение Кузбасса

Пандемия коронавируса этим летом заставила многих туристов пересмотреть предпочтения по выбору направлений для отдыха и искать новые, более уединенные места. Мы постарались найти на сибирском юге "неизбитые" маршруты в черневую тайгу, которую можно увидеть в Шорском национальном парке, или на берег уникального родникового озера Берчикуль с лечебными грязями

Кузбасс многие знают как промышленный регион, здесь добывается 60% российского угля, а развитие региональной экономики определяет сырьевая отрасль. Но с каждым годом все больше людей едут в Кемеровскую область не в командировки, а на отдых — покататься на горных лыжах, сноубордах и снегоходах на популярном курорте Шерегеш. Но это зимой. Местные власти и бизнес в Кузбассе стремятся, чтобы и летние направления приобрели такую же популярность, как зимние, и готовы предоставить для этого все возможности. Это поможет региону стать крупным туристическим центром, сохраняя при этом статус промышленного центра Сибири. Под сибирским солнцем Таштагольский район в Кузбассе — одно из наиболее популярных в стране зимних туристических направлений. Зимой горнолыжный курорт Шерегеш живет насыщенной жизнью, а вот летом идеально подходит для уединенного отдыха. Менее чем в сотне километров от горнолыжных склонов начинается черневая тайга — Шорский национальный парк. Уникальная природная территория с горными реками и скалистыми берегами, покрытыми хвойным реликтовым лесом, имеет статус заповедника. Рубить лес, разжигать костры и строить отели тут нельзя. Зато можно побыть один на один с природой и почувствовать себя первооткрывателем. — Площадь Шорского национального парка — более 414 гектаров, это более 4 тыс. квадратных километров. Если сравнивать с национальными парками средней полосы России и южных территорий, то наш, конечно, гораздо крупнее. Парк занимает треть территории Таштагольского района, — рассказывает начальник отдела по развитию туризма в Шорском нацпарке Алексей Кобзев. — Еще одна его особенность, что 95% территории нацпарка покрыта лесами, черневой тайгой — это реликтовый тип растительности, сохранившийся со времен доледникового периода.

Описание Территория Шорского национального парка, река Мрас-Су © Мария Пименова /ТАСС

На таких просторах нет скоплений туристов и очередей, да и отдыхающих летом здесь пока в разы меньше, чем зимой. Тем и интереснее эти места для бывалых путешественников, ищущих новые впечатления. Правда, попасть сюда не совсем просто. Маршруты по нацпарку в основном водные. Можно сплавляться на надувных лодках или катамаранах, а вот на моторные маломерные суда наложен запрет — их могут использовать только работники нацпарка или зарегистрированные туристические агенты. Особый статус природной территории накладывает свои ограничения: лодок немного, поэтому путешествия лучше планировать заранее. Нам потребовалось около месяца, чтобы подгадать с солнечной погодой и найти на нужную дату свободную лодку. Путешествие по нацпарку начинается в одном из старейших поселков Горной Шории — Усть-Кабырзе, что почти в 60 километрах от районного центра — города Таштагола. Сам поселок был официально образован больше 300 лет назад — в начале XVIII века, но археологи на его территории обнаружили несколько поселений бронзового века. Несмотря на небольшое расстояние, нужно быть готовым к тому, что ехать придется от полутора до двух часов. Машин здесь почти нет, но сама трасса гравийная и очень пыльная. В дожди на дорогу могут сходить сели и падать деревья, в межсезонье ее может подтапливать, так что даже автобусы временно не ходят. Ехать приходится осторожно и очень внимательно, но усталость от первого участка пути быстро сменяется воодушевлением, когда вдоль дороги начинает шуметь горная речка Пызас и мелькают горные пейзажи. Забыть про телефон В Усть-Кабырзе нас встречает местный предприниматель Александр Круч. Раньше мужчина занимался сельским хозяйством, а шесть лет назад открыл свое дело и вместе с сыном Давидом стал организовывать таежные туристические путешествия.

Описание Александр Круч © Мария Пименова /ТАСС

— До пандемии приезжали и из Германии, и из Америки, и даже из Японии посмотреть на наши красоты, — рассказывает Александр. — В прошлом году было много отечественных туристов, особенно из Кузбасса, сибирских регионов. Ну и из Центральной России тоже бывают гости. Усть-Кабырза располагается на берегу реки Мрас-Су, что в переводе с шорского языка означает "кедровая река". Почему она так названа, туристы понимают по запаху. Стоит отплыть от поселка около километра по течению вверх, как голова начинает слегка кружиться от местного воздуха — хвойного и чуть сладковатого, так в августе пахнет молодой кедровый орех. — Черневая тайга здесь отличается от обычной тайги. Если в Западной Сибири — в Томской области, Новосибирской, да даже на севере Кузбасса тайга равнинная, то здесь тайга горная. Высоты здесь меняются с перепадом от низкогорья до высокогорья — от 400 метров до 1,6 тыс. метров, самая высокая вершина на территории заповедника — 1648 метров, — рассказывает в пути Кобзев. Плывем мы, кстати, не на обычной лодке. Маломерные суда здесь традиционные шорские — узкие и длинные лодочки до десяти метров в длину. На таких можно перевозить до шести человек даже по мелководью, а мощный мотор не требуется.

Мобильные телефоны можно оставить на берегу или использовать только как фотокамеры. Сотовая связь на территории Шорского национального парка практически нигде не доступна. В этом у таежного путешествия есть своя прелесть. В тишине и наедине с природой можно побыть несколько часов или дней. Где жить и что делать На территории нацпарка оборудовано три кордона на берегу. На каждом — домики для проживания, бани и еще около 40 стоянок для палаточных лагерей. Последние, как правило, выбирают любители сплавов, в домах же размещаются те, кому хочется уединенного отдыха на природе с рыбалкой на хариуса, обедами у костра и купанием в горной реке. На ближайшем к Усть-Кабырзе кордоне "Карчит", название которого происходит от тюркско-шорского наименования "Кара чет", что означает черный хвойный лес, можно пешком дойти до Азасской пещеры, где, по легенде, обитает кузбасский йети, правда, такое десятикилометровое путешествие в горы не всем по силам. А вот подняться на смотровую площадку, с которой открывается вид на скальный массив "Карчитский замок", могут и туристы без особой физической подготовки. Издалека он похож на нерукотворный природный дворец протяженностью около километра с башнями и окнами, в которых гнездятся краснокнижные птицы. Отверстия в скальном массиве естественные.

— В основании черневой тайги, в ее геологическом фундаменте лежат карстующиеся породы — это карбонаты и песчаники, растворимые водой. Осадков здесь выпадает много, примерно вдвое больше, чем в Новокузнецке (ближайшем крупном городе), в среднем до 900 миллиметров в год, а в отдельных высокогорных участках — и до 3 тыс. миллиметров в год, — объясняет Алексей Кобзев. Пещеры нерукотворные и "Фата невесты" Дожди и снега вымывают горные массивы, так и образуется огромное количество пещер. Некоторые из них еще не изучены, другие так удивили своих первооткрывателей, что получили весьма красноречивые названия. — Посмотрите, примерно пятьдесят метров вверх, небольшое овальное отверстие — это вход в пещеру Грандиозная, — говорит Алексей. Пока швартуемся к берегу, спрашиваю, откуда такое название, но наш сопровождающий молчит и многозначительно улыбается. "Сейчас сами все увидите", — добавляет он. Взбираться по скале приходится по узкой почти вертикальной тропинке. В планах установить здесь лестницу для туристов, но пока вместо ступеней естественный рельеф — камни и корни реликтовых деревьев. На половине пути вверх останавливаемся, чтобы перевести дух, а его еще сильнее захватывает от высоты — стоило только посмотреть вниз. Десятиметровая лодка у берега теперь кажется игрушечной. Хочется поскорее вернуться, но выясняется, что спускаться нужно по другому, более пологому склону. Так что приходится укрощать свои страхи и карабкаться выше.

Описание Пещера Грандиозная © Мария Пименова /ТАСС

О страхе забываешь, как только входишь в грот, здесь думаешь: "Действительно, грандиозно!" Входное отверстие, казавшееся с реки небольшим, на самом деле в высоту почти с десяток метров. Если посмотреть наверх, можно увидеть в пещере три этажа с небольшими "окошками". Внутри чуть сыро и прохладно, даже и не верится, что еще несколько минут назад сюда приходилось взбираться по 30-градусной жаре. Освежиться в Шорском нацпарке можно и в водопадах. Один из них впадает в Мрас-Су на кордоне "Кабук", что на шорском означает "пена". Водопадом его начали называть туристы, но на самом деле по своему происхождению это воклюз — подземный источник с чистой родниковой водой, температура которой зимой и летом всего плюс 2−4 градуса по Цельсию. Свое начало он берет высоко в горах и спускается около 30 метров по ступенчатой скале. Туристическое название многокаскадного воклюза с белой пеной — "Фата невесты". По легенде, если искупаться в роднике, можно удачно выйти замуж. Но большинство туристов стремятся к источнику, чтобы спастись от жары, на сибирском юге она бывает особенно знойная. Прямо с берега бежим к источнику, чтобы умыться, намочить ноги и сделать глоток воды — на вкус она оказывается очень мягкой и леденящей. Бежим греться в Мрас-Су. После такого экстремального купания даже горная река кажется теплой, как южное море.

Описание Водопад "Фата невесты" на кордоне "Кабук" © Мария Пименова /ТАСС

— Солнце у нас довольно жаркое, климат резко континентальный, буквально две недели назад припекало до 50 градусов по Цельсию, — рассказывает предприниматель Александр Круч. — Весь поселок сидел в речке. Кстати, загар под сибирским солнцем считается наиболее стойким, это связано с углом падения солнечных лучей и способностью атмосферы пропускать их. "Наш загар просто так не смыть даже в бане!" — улыбается Александр. Так что после летнего отпуска в сибирской тайге у меня останутся не только впечатления, но и побронзовевшая кожа, которая сохранит воспоминания до весны. А там с гор сойдет снег и можно планировать новое путешествие. Разнообразных маршрутов здесь больше десятка. Круче, чем космонавты Погрузиться в природу в Кузбассе можно и экстремально. На обратной дороге из Шорского нацпарка, на границе Таштагольского района можно заехать на безымянное голубое озеро в поселке Темиртау. Раньше здесь добывали железную руду, но добычу остановили в начале 1990-х, карьер затопили грунтовые воды, и на его месте стали развивать дайвинг-курорт.

Описание Голубое озеро в поселке Темиртау © Мария Пименова /ТАСС

Приезжают сюда не только профессиональные дайверы, но и новички. Озеро идеально подходит для первых погружений с инструктором, нырять можно уже с десяти лет. Все необходимое снаряжение выдадут, проведут инструктаж. Многие приезжают сюда именно за новыми ощущениями — подводной невесомостью, как в космосе. — Дайвинг — это удовольствие, можно дайверов сравнить с космонавтами: и те и другие испытывают невесомость. Только у космонавтов невесомость неконтролируемая, и чтобы перемещаться, им надо от чего-то отталкиваться, за что-то хвататься. А мы сами контролируем свою невесомость, — рассказывает инструктор дайвинг-курорта Александр. — Так что можно почувствовать себя под водой еще круче, чем космонавты. К тому же у нас такие подводные пейзажи. В глубину здесь более ста метров, от других водоемов со "стоячей" водой этот отличает уникальная видимость — до 20 метров, прозрачностью воды озеро обязано подземным родникам, которые его наполняют. Озеро заселено рыбой, поэтому под водой можно встретить и трехкилограммовых щук, и крупных окуней, и карпов. Но самое интересное — подводные локации, благодаря которым погружение с аквалангом превращается в увлекательную экскурсию.

— Если присмотреться, примерно в середине озера под водой оранжевая отметка, буй, — показывает инструктор с берега. — Вот там, на глубине 75 метров, стоит стела к 75-летию Победы. Туристов, конечно, на такую глубину не водим. На безопасной глубине есть свадебный зал, где уже сыграли несколько свадеб, женились пары из Новосибирска, Красноярска. Чуть дальше стоит офис под водой, там кассовый аппарат, фотозона, много разных объектов. На дне также есть огромные грузовики и дорогие иномарки, скоро на якорь поставят мотоцикл — все это организовал дайвер-предприниматель Роман Вытовтов, который арендовал участок у озера и организует погружения. Тут работает даже собственная фотовыставка — на глубине от 14 до 19 метров выставлены огромные фотохолсты с затопленными кораблями и самолетами, подводными пейзажами Египта, Таиланда, Камбоджи, Шотландии, Германии, Инголя, Бали, Кипра, Кубы, Мальдив и других уголков мира. Автор снимков — кемеровский дайвер и фотограф Алексей Малышев. — Люди просто спонтанно, бывает, приезжают, погружаются и выныривают в диком восторге от удовольствия, частенько даже начинают заниматься дальше, — говорит инструктор. Полюбоваться озером Темиртау, если вы не решились на погружение, приятно и с берега. В зависимости от яркости солнца и времени суток водная гладь меняет свой цвет от насыщенного голубого до ярко-бирюзового. Вокруг густой хвойный и лиственный лес и полное отсутствие связи, кроме спутниковой, даже компас здесь не везде показывает, кстати, как и в космосе! Природное спа Растущий спрос на отдых на природе привел к появлению в Кузбассе и первого глемпинг-лагеря. Благодаря гранту от Ростуризма местные предприниматели начали строить его в этом году на берегу еще одного живописного кузбасского озера — Берчикуль.

Описание Глемпинг-лагерь на берегу озера Большой Берчикуль © Из личного архива Владимира Фарафонтова