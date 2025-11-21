Kalinka Ecosystem назвала среднюю цену проданной элитной квартиры в Москве

Стоимость 1 кв. м в среднем составила 1,5 млн рублей, говорится в материалах агентства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенная цена приобретенного объекта элитной недвижимости в новостройках Москвы выросла в третьем квартале 2025 года до 1,5 млн рублей за 1 кв. м, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Подвели итоги третьего квартала 2025 года на элитном рынке жилья Москвы. На первичном рынке элитного жилья за прошедший квартал средневзвешенная цена сделки выросла до 1,5 млн рублей/кв. м (+12% за год), при этом второй квартал подряд наблюдается снижение количества сделок по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, по итогам июля - сентября 2025 года в Москве продается 593 тыс. кв. м (+1% год к году), или 4,06 тыс. объектов жилья (-2% год к году). В разрезе классов на элитном рынке столицы сохраняется высокая доля класса "делюкс" - 45% в общем объеме предложения, против 55% в классе "премиум". Объем предложения в делюкс-классе за год снизился на 3%, до 262 тыс. кв. м, количество объектов упало на 5%, до 1,4 тыс. На долю проектов с вводом в 2026 году приходится 30% такого предложения. За год цены в классе "делюкс" увеличились на 10%, до 3,1 млн рублей за "квадрат". В премиум-классе объем нового предложения за год увеличился на 3%, до 331 тыс. кв. м, количество объектов - на 1%, до 2,7 тыс. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в премиум-классе за год выросла на 25%, до 1,4 млн руб.

Отмечается, что количество покупок московских элитных новостроек по итогам третьего квартала этого года снизилось на 13% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Всего в июле - сентябре зарегистрировано 424 сделки на 73,8 млрд рублей (-3% год к году), из них в премиум-сегменте - 362 сделки (-11% год к году), в делюкс-классе - 62 сделки (-26% год к году). В делюкс-классе спрос был сосредоточен в готовых проектах, где цены могут быть ниже строящихся за счет 100-процентной оплаты, а также в проектах со сдачей в 2026 году (38% от объема продаж). Средневзвешенная цена сделки в этом сегменте составила за квартал 2,4 млн рублей за "квадрат". В премиум-сегменте средневзвешенная цена сделки увеличилась на 22% за год и составила 1,2 тыс. рублей за кв. м.

Аналитики связывают снижение на элитном рынке жилья с замедлением активности на фоне ожидания изменения экономической ситуации и возможностью понижения ключевой ставки, а также высокого уровня цен и перетока клиентов с полной оплатой сделок на вторичный рынок.

За январь - сентябрь текущего года спрос на элитное жилье превышает аналогичный период 2024 года: 1 452 сделки (+6% за год), а стоимость проданных лотов превысила 246,5 млрд руб. (+28% за год). Из них на премиум-класс пришлось 1 218 сделок(+6% за год), на "делюкс" - 234 сделки (+11% за год).

Рост для сохранения капитала

Аналитики прогнозируют, что в четвертом квартале 2025 года спрос на элитные новостройки должен вырасти по сравнению с двумя предыдущими кварталами на фоне стремления покупателей сохранить капитал или инвестировать средства в понятный продукт, но суммарный показатель за квартал будет ниже показателя октября - декабря 2024 года. Учитывая летнее охлаждение спроса и ограниченный выход новых проектов, за 2025 год ожидается снижение спроса на 10%, до порядка 1,95-1,98 тыс. сделок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем продаж в рублях должен превысить показатель предыдущего года минимум на 10%. В структуре сделок сохранится преобладание премиум-класса за счет спроса в новых проектах по стартовым ценам. Доля делюкс-сегмента будет высокой, в том числе за счет продаж жилья в готовых проектах.