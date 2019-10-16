Как создать свой бренд одежды: первые шаги в швейном производстве

Наравне с продуктами питания одежда всегда остается одним из самых востребованных товаров. Она является не только базовой потребностью для человека, но и возможностью для самовыражения. Отсюда и высокий спрос на модную одежду, что, безусловно, рождает интерес у потенциальных производителей швейных изделий.

Начинающая предпринимательница Марина задумалась о создании собственного бренда женской одежды и стала изучать условия ведения бизнеса в этой сфере. Российские дизайнеры, владельцы швейных производств и чиновники дали Марине несколько рекомендаций, которые помогут ей успешно запустить бизнес.

Кто шьет?

Первое, с чего стоит начать – определиться с бизнес-моделью, по которой вы будете строить и развивать свое дело. Здесь стоит выделить две популярные тенденции: вы можете организовать работу производства полного цикла или привлечь специалистов на аутсорсинге, которые возьмут на себя обязанности по пошиву одежды. Выбирая контрактное производство, разработайте максимально точное техническое задание. Чем подробнее вы опишете требования к изделию, тем меньше разочарований вас ждет при дальнейших этапах работы. Снизить риски в работе с аутсорсинговыми компаниями вам поможет грамотно составленный договор, в котором стоит отразить размер неустойки в случае несоблюдения графика работ. Кроме того, совместно разработайте калькуляцию по сырью, материалам и комплектующим на выпускаемые изделия, чтобы в дальнейшем избежать финансовых споров. А также не забудьте попросить у подрядчика гарантию на произведенные изделия.

Дизайнер, основательница бренда "Модный дом Kogel" Ася Когель рекомендует:

Я часто наблюдаю, как сначала предприниматели запускают швейный бизнес, а затем сталкиваются с трудностями в части производственных процессов, к которым не бывают готовы. Это всегда ведет к финансовым потерям компании. Поэтому, перед тем как инвестировать в бизнес или приступить к разработке коллекций, советую заранее погрузиться в производственные процессы. Если вы выбрали аутсорсинг, то досконально изучите работу тех швейных компаний, которые будут вам помогать в пошиве коллекций, узнайте сколько им требуется времени для выполнения заказа, посетите эти производства. Начинайте работу с небольших пробных партий. Изучите возможных поставщиков тканей, просчитайте временные затраты на их поставку и растоможку, выясните объемы минимального заказа. Это позволит вам заранее быть готовым ко всем трудностям.

А если запустить свое производство?

Если вы выбрали запуск собственного швейного производства, то в статью расходов вам придется заложить траты на аренду помещения, покупку оборудования и организацию рабочего пространства. Кроме того, вам предстоит сформировать команду, и здесь не обойтись без конструктора, технолога, швей, талантливого маркетолога и, конечно, дизайнера, если вы сами им не являетесь.

Создательница брендов "Модный дом Виктории Тишиной" и "Ведунья" Виктория Тишина советует:

Если вы планируете выпускать до 500 единиц продукции в месяц, то вам подойдет помещение до 80 кв. м. Запуская швейное производство, очень важно соблюсти все требования пожарной безопасности: пол должен быть с твердым покрытием, здание оборудовано аварийными выходами, установлена противопожарная сигнализация и средства индивидуального пожаротушения. Ваши сотрудники должны быть обеспечены достаточным количеством света не только общего, но и индивидуального при каждом рабочем месте. Помните, что ткань – пыльный материал, поэтому убедитесь, что в помещении хорошая вентиляция и позаботьтесь о систематической влажной уборке. При выборе оборудования посоветуйтесь с вашим технологом – именно он, понимая специфику пошива будущей коллекции, сориентирует по необходимой технике. Это убережет вас от ненужных трат.

Где найти поставщиков ткани?

Подходящую ткань вы можете найти на крупнооптовых и мелкооптовых складах и в магазинах, где вам представят широкий ассортимент продукции как по цене, так и по странам-производителям. Если у вас нет возможности посетить такие склады, всегда можно купить материалы онлайн. Всегда просите поставщика предварительно отправить вам образцы ткани, чтобы иметь представление о ее качестве и фактуре.

Еще один популярный вариант – это крупные российские и международные текстильные выставки, где есть возможность договориться напрямую с производителем или дистрибьютором, получить образцы для проработки изделий и даже получить льготные условия по заказу.

Дизайнер, основательница бренда женской одежды "Модный Дом Kogel" Ася Когель рекомендует:

Также я советую обратиться к услугам агентов по тканям, часто они выступают посредниками между российскими заказчиками и иностранными тканевыми фабриками. Как правило, это российские компании, продающие ткани известных международных фабрик. На фоне общего числа заказов, особенно если вы начинающий предприниматель, для фабрики ваш – достаточно маленький, поэтому он не будет таким приоритетным в реализации. А вот агент, собирая большое число заказов, представляет для фабрики гораздо больший интерес, поэтому работа с ним – всегда первоочередная. Когда впоследствии возникают спорные вопросы – по качеству или срокам поставки, гораздо эффективнее их урегулировать получается у агента. При этом, свою комиссию агент получает от фабрики, а не от вас. Агентов можно найти на текстильных выставках или через интернет.