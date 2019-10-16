Как создать свой бренд одежды: первые шаги в швейном производстве

Наравне с продуктами питания одежда всегда остается одним из самых востребованных товаров. Она является не только базовой потребностью для человека, но и возможностью для самовыражения. Отсюда и высокий спрос на модную одежду, что, безусловно, рождает интерес у потенциальных производителей швейных изделий.
Начинающая предпринимательница Марина задумалась о создании собственного бренда женской одежды и стала изучать условия ведения бизнеса в этой сфере. Российские дизайнеры, владельцы швейных производств и чиновники дали Марине несколько рекомендаций, которые помогут ей успешно запустить бизнес.
Кто шьет?
Первое, с чего стоит начать – определиться с бизнес-моделью, по которой вы будете строить и развивать свое дело. Здесь стоит выделить две популярные тенденции: вы можете организовать работу производства полного цикла или привлечь специалистов на аутсорсинге, которые возьмут на себя обязанности по пошиву одежды. Выбирая контрактное производство, разработайте максимально точное техническое задание. Чем подробнее вы опишете требования к изделию, тем меньше разочарований вас ждет при дальнейших этапах работы. Снизить риски в работе с аутсорсинговыми компаниями вам поможет грамотно составленный договор, в котором стоит отразить размер неустойки в случае несоблюдения графика работ. Кроме того, совместно разработайте калькуляцию по сырью, материалам и комплектующим на выпускаемые изделия, чтобы в дальнейшем избежать финансовых споров. А также не забудьте попросить у подрядчика гарантию на произведенные изделия.
Дизайнер, основательница бренда "Модный дом Kogel" Ася Когель рекомендует:
Я часто наблюдаю, как сначала предприниматели запускают швейный бизнес, а затем сталкиваются с трудностями в части производственных процессов, к которым не бывают готовы. Это всегда ведет к финансовым потерям компании. Поэтому, перед тем как инвестировать в бизнес или приступить к разработке коллекций, советую заранее погрузиться в производственные процессы. Если вы выбрали аутсорсинг, то досконально изучите работу тех швейных компаний, которые будут вам помогать в пошиве коллекций, узнайте сколько им требуется времени для выполнения заказа, посетите эти производства. Начинайте работу с небольших пробных партий. Изучите возможных поставщиков тканей, просчитайте временные затраты на их поставку и растоможку, выясните объемы минимального заказа. Это позволит вам заранее быть готовым ко всем трудностям.
А если запустить свое производство?
Если вы выбрали запуск собственного швейного производства, то в статью расходов вам придется заложить траты на аренду помещения, покупку оборудования и организацию рабочего пространства. Кроме того, вам предстоит сформировать команду, и здесь не обойтись без конструктора, технолога, швей, талантливого маркетолога и, конечно, дизайнера, если вы сами им не являетесь.
Создательница брендов "Модный дом Виктории Тишиной" и "Ведунья" Виктория Тишина советует:
Если вы планируете выпускать до 500 единиц продукции в месяц, то вам подойдет помещение до 80 кв. м. Запуская швейное производство, очень важно соблюсти все требования пожарной безопасности: пол должен быть с твердым покрытием, здание оборудовано аварийными выходами, установлена противопожарная сигнализация и средства индивидуального пожаротушения. Ваши сотрудники должны быть обеспечены достаточным количеством света не только общего, но и индивидуального при каждом рабочем месте. Помните, что ткань – пыльный материал, поэтому убедитесь, что в помещении хорошая вентиляция и позаботьтесь о систематической влажной уборке. При выборе оборудования посоветуйтесь с вашим технологом – именно он, понимая специфику пошива будущей коллекции, сориентирует по необходимой технике. Это убережет вас от ненужных трат.
Где найти поставщиков ткани?
Подходящую ткань вы можете найти на крупнооптовых и мелкооптовых складах и в магазинах, где вам представят широкий ассортимент продукции как по цене, так и по странам-производителям. Если у вас нет возможности посетить такие склады, всегда можно купить материалы онлайн. Всегда просите поставщика предварительно отправить вам образцы ткани, чтобы иметь представление о ее качестве и фактуре.
Еще один популярный вариант – это крупные российские и международные текстильные выставки, где есть возможность договориться напрямую с производителем или дистрибьютором, получить образцы для проработки изделий и даже получить льготные условия по заказу.
Дизайнер, основательница бренда женской одежды "Модный Дом Kogel" Ася Когель рекомендует:
Также я советую обратиться к услугам агентов по тканям, часто они выступают посредниками между российскими заказчиками и иностранными тканевыми фабриками. Как правило, это российские компании, продающие ткани известных международных фабрик. На фоне общего числа заказов, особенно если вы начинающий предприниматель, для фабрики ваш – достаточно маленький, поэтому он не будет таким приоритетным в реализации. А вот агент, собирая большое число заказов, представляет для фабрики гораздо больший интерес, поэтому работа с ним – всегда первоочередная. Когда впоследствии возникают спорные вопросы – по качеству или срокам поставки, гораздо эффективнее их урегулировать получается у агента. При этом, свою комиссию агент получает от фабрики, а не от вас. Агентов можно найти на текстильных выставках или через интернет.
Какие документы необходимо получить на готовую продукцию?
Помните, что одежда требует отдельной сертификации, подтверждающей ее соответствие всем установленным требованиям безопасности. Она проводится в аккредитованных (получивших разрешение на деятельность от государства – прим. ТАСС) центрах по сертификации, куда вы предоставляете образцы одежды для проведения испытаний и необходимый пакет документов. С их перечнем можно ознакомиться на сайтах таких центров. После прохождения сертификации, вы можете начать продажу своей продукции.
Совладелец компании детской одежды "Бамбинизон" Иван Сергеев отмечает:
Без сертификации своего товара вы не сможете зайти ни на одну торговую площадку. Выбирая лабораторию, тщательно изучите все отзывы, посоветуйтесь с коллегами. Очень важно, чтобы она имела аккредитацию, при этом не обязательно, что она располагалась в вашем регионе. В зависимости от типа одежды вам выдадут или сертификат, или декларацию соответствия. Документы изготавливаются около трех недель с момента подачи. Правильно и точно распишите ассортимент, на который вы получаете сертификат или декларацию, согласно государственному стандарту (ГОСТ – прим. ТАСС) укажите наименование тканей отдельно для текстиля и для трикотажа. Иначе потом вам придется делать повторный документ, что снова повлечет финансовые затраты.
Где продавать?
Заранее определитесь на каких площадках вы будете реализовывать свою продукцию. Это могут быть онлайн-продажи через интернет-магазины или оптовые продажи в мультибрендовых магазинах через байеров (эксперт, который ориентируется в новинках и тенденциях современной моды, формирует модные коллекции для магазинов и бутиков – прим. ТАСС). Возможно, вы решите развивать собственную сеть магазинов, офлайн-розницу или франшизу, совмещая несколько путей одновременно. Исходя из выбранной вами площадки продаж, вам придется сформировать стратегию продвижения своего бренда, в соответствии с которой будет построена работа.
Дизайнер, основательница бренда женской одежды "Модный Дом Kogel" Ася Когель отмечает:
Наладить продажи в мультибрендах можно через участие в крупных российских и международных модных выставках. Там вы не только сможете представить свою коллекцию, но и пригласить на просмотр байеров, которые там же могут сделать свой предзаказ. Участие в таких выставках требует финансовых вложений, но всегда можно обратиться за поддержкой в Российский экспортный центр. И если выставка входит в перечень ключевых, то они возьмут на себя расходы за ваше участие. Еще один вариант работы, за которым, я считаю, будущее – формат шоурумов. Здесь агенты собирают несколько брендов близких по стилистике и организуют дважды в год показы для байеров. За такую услугу агенту придется заплатить определенный процент за продвижение коллекции.
Создательница брендов "Модный дом Виктории Тишиной" и "Ведунья" Виктория Тишина советует:
Разрабатывая свою коллекцию, заранее заложите ее дополнительную ценность. В этом вам поможет грамотный маркетолог. Зачастую дизайнеры выпускают продукцию, а потом не понимают, почему она не популярна на рынке, а все потому, что рынок не понимает ее ценности. Поэтому разработайте миссию своей компании, сформируйте ценность вашего товара, и тогда вам удастся успешно его реализовать.
Могу ли я рассчитывать на поддержку властей?
В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" существует ряд инструментов, которые помогут начинающим дизайнерам привлечь льготные заемные средства на развитие своего дела. Так, программа льготного лизинга оборудования дает возможность закупить по ставке 6% годовых отечественное и 8% иностранное швейное оборудование. А программа кредитования предпринимателей, разработанная Минэкономразвития РФ, со ставкой, не превышающей 8,5% годовых, пополнить оборотные средства или сделать дополнительные инвестиции в бизнес.
До конца 2019 года предприниматели из сегмента легкой промышленности могут успеть воспользоваться программами поддержки Минпромторга РФ по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для технического переоснащения, увеличения объемов производства или пополнение оборотных средств.
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отмечает:
С 2020 года начнется трансформация системы господдержки, оказываемой Минпромторгом, в том числе и для предприятий легкой промышленности. Ведомством разработан и внесен в Правительство проект постановления «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, направленных на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции». В этом документе предусмотрен механизм финансирования расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием. Также предполагается создание универсального механизма поддержки кредитования предприятий промышленности, в том числе и легкой промышленности, в потребительских отраслях на пополнение оборотных средств.