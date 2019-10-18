Я хочу открыть свою точку стритфуда. Как это сделать?

Жители мегаполисов и больших городов все чаще предпочитают быстро и вкусно перекусить по дороге в офис, устроить обед в парке или захватить с собой стаканчик с кофе, выходя из метро. Ежегодно спрос на точки с уличной едой растет, делая этот бизнес все привлекательнее для потенциальных предпринимателей.
Так Олег задумался о собственной точке стрит-фуда, но не знает, с чего начать. Предприниматели дали молодому человеку свои рекомендации и советы, которые могут помочь успешно запустить бизнес.
С чего начать?
Первое, что вам придется сделать – зарегистрировать свой бизнес. Для предприятий уличной еды оптимальным вариантом является индивидуальное предпринимательство. Следующим шагом станет визит в налоговый орган, где вам предстоит выбрать систему налогообложения и зарегистрировать контрольно-кассовую технику.
Что касается выбора системы налогообложения, то наиболее удобными для вас будут упрощенная или патентная системы. При патентной системе (ПСН) налог уплачивается с условного дохода, который потенциально может получить предприниматель. Ставка на потенциальный годовой доход определяется отдельным региональным законом и составляет 6%, а также предусмотрены налоговые каникулы для впервые зарегистрировавшихся ИП – в этом случае ставка 0%.
При упрощенной системе налог уплачивается с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%, но региональным законодательством они могут быть снижены до 1% и 5 %.
Выбирая упрощенную или патентную систему, вы освобождаетесь от уплаты ряда налогов, таких как налог на прибыль организаций (НДФЛ), НДС, налога на имущество организаций (физических лиц), за исключением отдельных объектов.
Где разместить точку?
Традиционно выделяют несколько форматов размещения: оно может быть стационарным, например, островок в торговом центре, место на фудкорте или собственный киоск, а может быть и передвижным, например, фургончик на колесах. Не забудьте зарегистрировать его в ГИБДД, поскольку он является транспортным средством. Кроме того, вам придется получить разрешение на торговлю в общественных местах, для этого необходимо обратиться в городскую администрацию.
Прежде всего стоит помнить, что стрит-фуд нацелен на тех клиентов, которые не планируют надолго задерживаться возле вашей точки, а хотят перекусить на ходу или взять еду с собой. Именно поэтому локации вблизи офисных центров, учебных заведений, популярных городских пространств, аэропортов и вокзалов считаются самыми удачными.
Владелица мобильных кофеен "Кофе с печенькой" Аделина Михайлова рекомендует:
Не забудьте определить вашу целевую аудиторию и их покупательную способность, это станет определяющим фактором при формировании ценовой политики. Если вы ориентируетесь на школьников или студентов, то помните, что их финансовая возможность гораздо ниже, чем, например, у работников офисных центров. Для тех, кто выбрал формат "стрит-фуда на колесах", рекомендую на этапе покупки фургона обратить внимание на документы. Компания, что продает переоборудованные фургоны, должна их самостоятельно перерегистрировать в ГАИ. В противном случае, Госавтоинспекция имеет право снять с учета автомобиль без внесенных в документацию изменений.
Владелец точек "кофе с собой" Voodoocoffee Юрий Прохоров рекомендует:
Не обязательно ориентироваться только на центральные городские локации, обратите внимание и на спальные районы, где еще нет такой высокой конкуренции, но зона торговли обладает потенциалом – ВУЗы, школы, гуляющие с колясками мамочки, обилие детских зон и площадок, крупные сетевые магазины в шаговой доступности, то есть центры притяжения людей. Рекомендую обязательно познакомиться с управой района. Они введут вас в курс дела и в специфику работы именно в их округе, а также помогут решить массу бюрократических вопросов.
Какие нормы СЭС существуют для фастфуда?
Помните, что точка с уличной едой должна соответствовать определенным санитарным нормам и правилам (СанПин – далее). Они отражены в СанПине к организациям общественного питания и вынесены в раздел требований к временному общепиту быстрого обслуживания.
Например, вам необходимо наладить бесперебойную доставку воды, в случае отсутствия централизованных канализации и водоснабжения, оснастить точку холодильным оборудованием, использовать только одноразовые приборы и посуду. Предусмотрите наличие емкостей для сбора мусора и его своевременный вывоз. Не забудьте уведомить Роспотребнадзор о начале вашей деятельности.
Владелец точек "кофе с собой" Voodoocoffee Юрий Прохоров рекомендует:
Заключите договор с Центром дезинфекции и перед началом работы обязательно проведите процедуру дезинсекции и дератизации, это будет гарантировать вам отсутствие неприятного соседства в виде насекомых и грызунов на точке продаж. Обязательно заключите договор на вывоз/утилизацию мусора со сторонней компанией, выбрать которую тоже может помочь управа района. Если у вас нет возможности протянуть воду к точке, то используйте бутилированную воду, а также различные насосы и помпы, которые позволят заменить реальный кран с водой без ощутимой разницы. Для канализации используйте насос, который способен выгнать отработанную воду за сотни метров от точки продажи.
Какой формат выбрать?
Сфера стрит-фуда очень разнообразна, поэтому вам необходимо выделяться среди потенциальных конкурентов. Так, вы можете запустить продажу здорового фастфуда для тех, кто считает калории, или вегетарианского – для тех, кто не ест мясо. Не стоит забывать о таких популярных форматах уличной еды, как сахарная вата, вареная кукуруза или карамельный попкорн, но, открывая такие точки, учитывайте сезонность их работы.
Владелец пиццерии PiCono Александр Потехин считает:
Для начала проанализируйте рынок конкурентов в той локации, где вы собираетесь открыть точку. Подумайте, чего не хватает вашим потенциальным клиентам: если поблизости уже есть бургерная, тогда, возможно, стоит открыть точку со свежей выпечкой и кофе навынос. Помните, что вашим конкурентным преимуществом может быть необычная подача блюда, например, цветные булочки для бургеров, использование необычных соусов и ингредиентов. На этом вы можете построить PR-кампанию вашего заведения.
Владелица мобильных кофеен "Кофе с печенькой" Аделина Михайлова советует:
На этапе старта очень важно получать обратную связь от ваших клиентов, понимать, какие позиции наиболее популярны в меню, а что лучше исключить из продаж, поэтому попробуйте первое время самостоятельно поработать за прилавком. Это позволит вам не только наладить связь с потенциальным покупателем, но и расположить его.
Владелец точек "кофе с собой" Voodoocoffee Юрий Прохоров рекомендует:
Не загружайте точку быстрыми скоропортящимися продуктами, иначе ежедневно вы будете списывать 90% из ассортимента. Сконцентрируйтесь на продуктах глубокой заморозки с длительным сроком хранения, но при этом не забывайте про правильный температурный режим. Сфокусируйтесь на своей идее/продукте и продавайте именно то, что считаете своим драйвером!
Какое нужно оборудование?
Выбор оборудования напрямую зависит от концепции вашего стрит-фуда и, как правило, не требует больших финансовых вложений. Чаще всего предприниматели покупают холодильники, печи, микроволновки, специальные блинницы, подогреваемые прилавки, гриль, кофемашины и чайники, а также специальное оборудование, необходимое этому виду бизнеса, например, машина для попкорна и сладкой ваты. Закупка такого оборудования обойдется не дороже 500 тыс. рублей.
Если у вас нет собственных финансовых средств, то можно привлечь льготные заемные средства за счет государственных программ, которые призваны поддержать малый бизнес. Так, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития РФ внесло поправки в программу кредитования малого бизнеса, и теперь для сферы розничной торговли стали доступны займы, процентная ставка по которым не превышает 8,5%. Кроме того, можно обратиться в государственные микрофинансовые организации, где можно получить займ, в том числе и на этапе стартапа, до 5 млн рублей. Ставка зависимости от категории заемщика и начинается от 3,5% годовых сроком до 36 месяцев.
Владелица мобильных кофеен "Кофе с печенькой" Аделина Михайлова советует:
Если у вас нет возможности купить новое оборудование, то возьмите его в аренду. Со всеми предложениями вы сможете ознакомиться в интернете. Это позволит вам на первоначальном этапе избежать больших трат, при этом оценить востребованность на вашу точку. Так, например, аренда кофе-машины и кофемолки в месяц составляет порядка 15 тыс. рублей.
Как выбрать поставщиков?
Еще один вопрос, который вам предстоит решить – наладить поставку готовой еды или полуфабрикатов для вашей точки. Это потребует заранее продуманной работы с поставщиками продуктов питания.
Владелица мобильных кофеен "Кофе с печенькой" Аделина Михайлова советует:
Поставщиков полуфабрикатов и готовой продукции можно найти как в интернете, так и на различных российских продовольственных выставках. При их выборе обязательно просите тестовые наборы – они есть абсолютно у всех компаний. Вам привезут небольшую коробочку с продукцией, и вы сможете оценить ее вкусовые качества. Некоторые продукты вы можете закупать самостоятельно в гипермаркетах, если объем закупок небольшой, это существенно сэкономит средства на этапе старта.
Владелец точек формата "кофе с собой" Voodoocoffee Юрий Прохоров обращает внимание:
Помните, что на всю еду у вас должны быть соответствующие бумаги от поставщика, а продукция должна быть маркирована, так как вы несете ответственность за своего потребителя и за любой продукт, который попал к нему в рот с вашей точки. Перед тем как заключить договор, проверьте надежность вашего поставщика, например, через сервис СПАРК-Интерфакс, там вы сможете увидеть и финансы предприятия, и судебные иски.