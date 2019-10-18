Я хочу открыть свою точку стритфуда. Как это сделать?

Жители мегаполисов и больших городов все чаще предпочитают быстро и вкусно перекусить по дороге в офис, устроить обед в парке или захватить с собой стаканчик с кофе, выходя из метро. Ежегодно спрос на точки с уличной едой растет, делая этот бизнес все привлекательнее для потенциальных предпринимателей. Так Олег задумался о собственной точке стрит-фуда, но не знает, с чего начать. Предприниматели дали молодому человеку свои рекомендации и советы, которые могут помочь успешно запустить бизнес. С чего начать? Первое, что вам придется сделать – зарегистрировать свой бизнес. Для предприятий уличной еды оптимальным вариантом является индивидуальное предпринимательство. Следующим шагом станет визит в налоговый орган, где вам предстоит выбрать систему налогообложения и зарегистрировать контрольно-кассовую технику. Что касается выбора системы налогообложения, то наиболее удобными для вас будут упрощенная или патентная системы. При патентной системе (ПСН) налог уплачивается с условного дохода, который потенциально может получить предприниматель. Ставка на потенциальный годовой доход определяется отдельным региональным законом и составляет 6%, а также предусмотрены налоговые каникулы для впервые зарегистрировавшихся ИП – в этом случае ставка 0%.

При упрощенной системе налог уплачивается с дохода, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход - 6%, на доход минус расход - 15%, но региональным законодательством они могут быть снижены до 1% и 5 %. Выбирая упрощенную или патентную систему, вы освобождаетесь от уплаты ряда налогов, таких как налог на прибыль организаций (НДФЛ), НДС, налога на имущество организаций (физических лиц), за исключением отдельных объектов. Где разместить точку? Традиционно выделяют несколько форматов размещения: оно может быть стационарным, например, островок в торговом центре, место на фудкорте или собственный киоск, а может быть и передвижным, например, фургончик на колесах. Не забудьте зарегистрировать его в ГИБДД, поскольку он является транспортным средством. Кроме того, вам придется получить разрешение на торговлю в общественных местах, для этого необходимо обратиться в городскую администрацию. Прежде всего стоит помнить, что стрит-фуд нацелен на тех клиентов, которые не планируют надолго задерживаться возле вашей точки, а хотят перекусить на ходу или взять еду с собой. Именно поэтому локации вблизи офисных центров, учебных заведений, популярных городских пространств, аэропортов и вокзалов считаются самыми удачными. Владелица мобильных кофеен "Кофе с печенькой" Аделина Михайлова рекомендует: Не забудьте определить вашу целевую аудиторию и их покупательную способность, это станет определяющим фактором при формировании ценовой политики. Если вы ориентируетесь на школьников или студентов, то помните, что их финансовая возможность гораздо ниже, чем, например, у работников офисных центров. Для тех, кто выбрал формат "стрит-фуда на колесах", рекомендую на этапе покупки фургона обратить внимание на документы. Компания, что продает переоборудованные фургоны, должна их самостоятельно перерегистрировать в ГАИ. В противном случае, Госавтоинспекция имеет право снять с учета автомобиль без внесенных в документацию изменений. Владелец точек "кофе с собой" Voodoocoffee Юрий Прохоров рекомендует: Не обязательно ориентироваться только на центральные городские локации, обратите внимание и на спальные районы, где еще нет такой высокой конкуренции, но зона торговли обладает потенциалом – ВУЗы, школы, гуляющие с колясками мамочки, обилие детских зон и площадок, крупные сетевые магазины в шаговой доступности, то есть центры притяжения людей. Рекомендую обязательно познакомиться с управой района. Они введут вас в курс дела и в специфику работы именно в их округе, а также помогут решить массу бюрократических вопросов. Какие нормы СЭС существуют для фастфуда? Помните, что точка с уличной едой должна соответствовать определенным санитарным нормам и правилам (СанПин – далее). Они отражены в СанПине к организациям общественного питания и вынесены в раздел требований к временному общепиту быстрого обслуживания. Например, вам необходимо наладить бесперебойную доставку воды, в случае отсутствия централизованных канализации и водоснабжения, оснастить точку холодильным оборудованием, использовать только одноразовые приборы и посуду. Предусмотрите наличие емкостей для сбора мусора и его своевременный вывоз. Не забудьте уведомить Роспотребнадзор о начале вашей деятельности. Владелец точек "кофе с собой" Voodoocoffee Юрий Прохоров рекомендует: Заключите договор с Центром дезинфекции и перед началом работы обязательно проведите процедуру дезинсекции и дератизации, это будет гарантировать вам отсутствие неприятного соседства в виде насекомых и грызунов на точке продаж. Обязательно заключите договор на вывоз/утилизацию мусора со сторонней компанией, выбрать которую тоже может помочь управа района. Если у вас нет возможности протянуть воду к точке, то используйте бутилированную воду, а также различные насосы и помпы, которые позволят заменить реальный кран с водой без ощутимой разницы. Для канализации используйте насос, который способен выгнать отработанную воду за сотни метров от точки продажи.