Комплекс по переработке отходов стекла запущен в Подмосковье при поддержке Корпорации МСП

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Компания "Магистральинвест" запустила во вторник в подмосковном городе Коломна комплекс по переработке отходов стекла в сырье для производства стеклянной тары и строительных материалов. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), при поддержке которой был реализован проект.

"Состоялось торжественное открытие комплекса, оператор проекта - компания "Магистральинвест", которая также производит инновационное, высокотехнологичное оборудование для переработки отходов стекла. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП - прим. ТАСС) в 2018 году предоставил финансовую поддержку для строительства завода на 52 млн рублей сроком на семь лет по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Запуск проекта, инвестиции в который не уточняются, помог создать 45 рабочих мест. На одной производственной линии происходит сортировка, дробление, очистка, разделение материала по фракциям и загрузка готового сырья в мягкие контейнеры. Кроме того, функционирует линия переработки термопластиковых бутылок в крошку. В результате переработки стекольных отходов получается сырье, готовое для производства стеклянной тары и строительных материалов, например, утеплителя.

Потребителем продукции выступит французская строительная компания Saint-Gobain. "Наша совместная работа с российскими и иностранными партнерами позволяет расширить рынки сбыта и повысить конкурентоспособность отечественных субъектов малого и среднего предпринимательства", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора Корпорации МСП Евгения Ивлиева.

Советник председателя правления МСП Банка Олег Бураков отметил, что технологии, которые применяет в своей деятельности компания "Магистральинвест", "необходимо масштабировать, и банк готов к дальнейшему сотрудничеству".