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Второй тур парламентских выборов в Грузии состоится 21 ноября

Ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах Грузии состоится 21 ноября. Об этом в пятницу заявил заместитель главы ЦИК Георгий Шарабидзе.

"Сегодня избирательная администрация в ходе заседания назначила второй тур. Он состоится в установленные законом сроки - 21 ноября текущего года", - сказал Шарабидзе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов. На втором месте с 27,18% блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Правящая партия также победила в 13 из 30 одномандатных округах.

Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента. В связи с этим оппоненты власти устроили несколько акций протеста в Тбилиси у зданий парламента и ЦИК. Они планируют провести очередной митинг 14 ноября.

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