Politico: церемония инаугурации президента США в 2021 году будет менее масштабной

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Церемония инаугурации президента США, которая пройдет в американской столице 20 января 2021 года, будет менее масштабной, чем обычно. Об этом сообщила в пятницу газета Politico .

Ранее у Капитолия уже начали возводить трибуны для проведения этого мероприятия, о котором однако, как пишет Politico, известно пока мало. По информации издания, в четверг глава Совместного инаугурационного комитета Конгресса США сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) встретился с лидерами Республиканской и Демократической партий обеих палат американского законодательного органа, чтобы обсудить детали готовящейся церемонии.

Как отмечает Politico, обычно большая часть забот, связанных с организацией церемонии инаугурации президента ложится на плечи сотрудников Конгресса. "Но сейчас далеко не обычные времена, и сами законодатели должны решать, как в разгар пандемии безопасно провести мероприятие, участие в котором принимают самые влиятельные люди мира, а также сотни тысяч зрителей", - говорится в материале Politico. На встрече Бланта с лидерами Конгресса, в частности, обсуждались вопросы, связанные ношением защитных масок, соблюдением социальной дистанции, а также с обязательным проведением тестов на коронавирус для всех, кто будет находиться рядом с избранным президентом.

С 1793 по 1933 год (включительно) инаугурация президента проходила 4 марта. Затем, в соответствии с 20-й поправкой к конституции, она стала проводиться 20 января. Дата была изменена, чтобы сократить переходный период между выборами и вступлением в должность нового главы государства.

В 1817 году при Джеймсе Монро была заложена традиция проводить инаугурацию на открытом воздухе. В 1825 году Джон Куинси Адамс впервые провел церемонию в восточном портике Капитолия. Здесь приносили присягу все президенты до 1981 года, когда Рональд Рейган перенес место инаугурации на западную террасу. В холодную погоду торжества проходят в Ротонде - главном зале Капитолия, расположенном под центральным куполом и вмещающем примерно 1 тыс. человек.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.