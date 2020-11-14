МИД Ирана опроверг сообщение о ликвидации лидера "Аль-Каиды" на территории страны

ТЕГЕРАН, 14 ноября. /ТАСС/. Тегеран опроверг сообщение газеты The New York Times о якобы произошедшей ликвидации израильскими спецслужбами одного из лидеров группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на территории Ирана. Об этом в субботу заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Хатибзаде решительно отвергает присутствие каких-либо членов этой организации на территории Ирана и советует американским СМИ не тиражировать голливудский сюжет, созданный властями США и Израиля", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "Израиль и США за счет подобной информации пытаются снять с себя ответственность за преступные действия этой группировки". "Аль-Каида" является детищем ошибочной политики Вашингтона и их региональных союзников", - заявил дипломат.

В пятницу газета The New York Times, ссылающаяся на источники в спецслужбах Соединенных Штатов, сообщила, что один из главарей группировки "Аль-Каида" Абдулла Ахмед Абдулла, подозреваемый в США в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании, был ликвидирован в Иране три месяца назад. По их данным, оперативники спецслужб Израиля, действуя от лица США, из пистолетов с глушителями застрелили Абдуллу в Тегеране 7 августа.

Как утверждают источники издания, Абдулла находился в Иране с 2003 года и проживал в столице этой страны с 2015 года. Местные СМИ летом опознали его как профессора истории из Ливана Хабиба Дауда. ФБР включило его в список наиболее опасных террористов, объявленных в розыск, и назначило награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет его поймать.

Теракты у посольств США в Кении и Танзании произошли в 1998 году, жертвами стали 224 человека, среди них 12 американских граждан.