МИД Греции считает провокацией готовящийся визит Эрдогана в Варошу

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Греция считает беспрецедентной провокацией намеченный на воскресенье визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и запланированное посещение им оккупированной Вароши - расположенного в буферной зоне острова бывшего курортного района города Фамагуста, откуда греки-киприоты были изгнаны 46 лет назад.

"Запланированный визит президента Турции в сопровождении группы правительственных чиновников в оккупированную Варошу в день годовщины одностороннего и незаконного провозглашения турецко-кипрского образования на оккупированных территориях представляет собой беспрецедентную провокацию, которая полностью противоречит резолюциям 550 и 789 Совета Безопасности ООН, а также заключениям Европейского совета", - говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Греции.

По словам МИД, "это действие добавляется к постоянно усиливающейся эскалации правонарушений со стороны Турции в Восточном Средиземноморье". "Мы осуждаем его самым решительным образом и ожидаем его всестороннего обсуждения на предстоящем в декабре заседании Европейского совета", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Греция, как неоднократно подчеркивалось, выступает за возобновление переговоров под эгидой генерального секретаря ООН, чтобы найти всеобъемлющее, справедливое и прочное решение кипрской проблемы на основе решений Совета Безопасности ООН и договорно-правовой базы Евросоюза. Для достижения этой цели наша страна находится в постоянной координации и абсолютном взаимопонимании с правительством Кипра", - заключили в МИД.

Реакция на Кипре

В официальном заявлении канцелярии президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, которое было распространено в субботу, подчеркивается, что Никосия расценивает планы Эрдогана как беспрецедентный вызов. "Присутствие президента Турции на праздновании 37-й годовщины провозглашения псевдогосударства, а также его визит в осажденный город Фамагуста являются беспрецедентным вызовом и полностью противоречат резолюциям 550 и 789 Совета Безопасности ООН", - сказано в этом заявлении.

В нем также подчеркивается, что эти планы "подрывают усилия генерального секретаря ООН" Антониу Гутерриша по созыву неформальной пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию и "не способствуют созданию благоприятной, позитивной атмосферы для возобновления переговоров" по разрешению проблемы разделенного острова. В заявлении отмечено, что намерение президента Турции посетить Варошу вызывает чувство протеста "у всего кипрского народа, и в особенности у жителей Фамагусты".

Эрдоган ранее пообещал прибыть на Кипр 15 ноября, в 37-ю годовщину провозглашения независимости северной части острова путем образования ТРСК, и устроить пикник в Вароше. 8 октября занимавший тогда пост турко-кипрского премьер-министра Эрсин Татар, который затем выиграл президентские выборы и стал новым лидером турок-киприотов, открыл при поддержке президента Турции доступ публике в этот город-призрак в нарушение резолюций СБ ООН. В последних сказано, что Вароша должна оставаться нетронутой до тех пор, пока туда не вернутся изгнанные из нее в 1974 году греко-кипрские собственники.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.