В Баку уточнили данные о числе погибших и раненых мирных жителей с начала боев в Карабахе

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана сообщила в четверг об увеличении до 94 числа погибших среди гражданского населения с азербайджанской стороны с начала эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"В результате обстрелов вооруженными силами Армении с 27 сентября по сегодняшний день погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщила пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось о 92 погибших и 404 раненых.

По данным азербайджанской стороны, ущерб был нанесен 120 многоквартирным жилым зданиям, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 - 1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых позициях, а в регионе размещены российские миротворцы.