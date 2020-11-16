Мишустин и Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы

ТАСС, 16 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы. Об этом в понедельник сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правительства Армении.

Стороны также обсудили повестку сотрудничества между двумя странами после установленного 10 ноября прекращения огня в Нагорном Карабахе.

27 сентября обострилась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из РФ.