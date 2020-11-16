В США считают, что Россия продолжает представлять вызов для их национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Россия по-прежнему относится к числу тех стран, которые представляют вызов для национальной безопасности США. Такое мнение выразил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Разнообразные вызовы для нашей национальной безопасности остаются: от России до Ирана, КНДР, Венесуэлы, до сохраняющейся угрозы [со стороны] экстремистского терроризма и транснациональных преступных организаций", - сказал О'Брайен, выступая на виртуальном Форуме по глобальной безопасности, организованном американским исследовательским центром The Soufan Center.

"Однако результаты политики президента [Дональда Трампа] говорят сами. Мы в большей безопасности, чем когда президент вступил в должность", - добавил О'Брайен.