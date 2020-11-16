Президент Бразилии заявил о недоверии к системе электронного голосования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник заявил о недоверии к используемой в стране системе голосования с использованием электронных урн и предложил вернуться к бумажным бюллетеням.

"Нам необходима система подсчета, которая не оставляет места сомнению. Она должна быть быстрой и вызывать доверие. Без намека на возможность домыслов. Нынешняя наша система даже не знаю, где еще используется", - сказал он в ходе общения со сторонниками на следующий день после муниципальных выборов.

По его мнению, обеспечить полную транспарентность выборов и исключить возможность фальсификации можно только с использованием бумажных бюллетеней. "Федеральный верховный суд заявил, что использование бюллетеней противоречит конституции, а в нижней палате парламента на рассмотрении лежит соответствующий проект поправок", - напомнил бразильский лидер. Как утверждает Болсонару, запрос на голосование с помощью бумажных бюллетеней исходит от населения.

В воскресенье в Бразилии прошли муниципальные выборы, по результатам которых избраны около 58 тыс. муниципальных депутатов и более 5,5 тыс. мэров и их заместителей. Выборы проходят раз в четыре года и не совпадают с президентскими и парламентскими. Там, где кандидаты в мэры не смогли заручиться поддержкой более 50% электората, 29 ноября пройдет второй тур.

В ходе кампании Болсонару открыто оказал поддержку 59 кандидатам на различные должности, из которых только 11 были избраны муниципальными депутатами, еще двое продолжат борьбу за посты префектов во втором туре.