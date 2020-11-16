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Президент Бразилии заявил о недоверии к системе электронного голосования

Жаир Болсонару предложил вернуться к бумажным бюллетеням

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник заявил о недоверии к используемой в стране системе голосования с использованием электронных урн и предложил вернуться к бумажным бюллетеням.

"Нам необходима система подсчета, которая не оставляет места сомнению. Она должна быть быстрой и вызывать доверие. Без намека на возможность домыслов. Нынешняя наша система даже не знаю, где еще используется", - сказал он в ходе общения со сторонниками на следующий день после муниципальных выборов.

По его мнению, обеспечить полную транспарентность выборов и исключить возможность фальсификации можно только с использованием бумажных бюллетеней. "Федеральный верховный суд заявил, что использование бюллетеней противоречит конституции, а в нижней палате парламента на рассмотрении лежит соответствующий проект поправок", - напомнил бразильский лидер. Как утверждает Болсонару, запрос на голосование с помощью бумажных бюллетеней исходит от населения.

В воскресенье в Бразилии прошли муниципальные выборы, по результатам которых избраны около 58 тыс. муниципальных депутатов и более 5,5 тыс. мэров и их заместителей. Выборы проходят раз в четыре года и не совпадают с президентскими и парламентскими. Там, где кандидаты в мэры не смогли заручиться поддержкой более 50% электората, 29 ноября пройдет второй тур.

В ходе кампании Болсонару открыто оказал поддержку 59 кандидатам на различные должности, из которых только 11 были избраны муниципальными депутатами, еще двое продолжат борьбу за посты префектов во втором туре.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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